За 7 суток найти решение приказам Путина по ипотеке, зарплатам врачей и детским пособиям приказал министрам Мишустин

Предоставят малому и среднему бизнесу годовую рассрочку по налогам и сборам. МВД уже формирует нормативную базу и для автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других документов.

Мишустин подписал постановление об отсрочках и рассрочках налогов

О мерах поддержки граждан, бизнеса и экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции говорили сегодня на заседании правительства, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Дословно

Большинство наших усилий сегодня направлены на то, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции и нивелировать те негативные последствия, с которыми приходится сталкиваться людям, бизнесу и экономике. Поэтому мы принимаем решения в самых разных сферах.

Ипотека

В среду Президент провёл селекторное совещание с главами регионов, где озвучил новые меры поддержки, дал конкретные указания Правительству. И ряд поручений мы уже выполнили. Одно из них касается ипотеки. Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мной подписано соответствующее постановление.

Для большинства граждан жильё – это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Причём он учитывает особенности различных сегментов ипотечного рынка, ведь не везде квартиры стоят одинаково. Так, для Москвы, где жильё, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, – 3 млн рублей. Для остальных субъектов Российской Федерации – 2 млн рублей. Эти цифры были нами получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года. Уверен, что такое решение поможет основному числу тех, у кого есть ипотека.

Безработные

Также мы поддержим и тех, кто остался без работы. Я уже подписал постановление Правительства, которое даст возможность зарегистрироваться на бирже труда дистанционно. Проще станет получить поддержку от государства тем, кто потерял работу и оказался в тяжёлом положении. Речь идёт о предоставлении субсидий на оплату жилья, бесплатных социальных услугах, ежемесячных денежных выплатах на детей от трёх до семи лет. Вчера на заседании Правительства мы рассмотрели законопроект, который для этого меняет порядок расчёта среднедушевого дохода в условиях распространения коронавируса. А те, кто окажется на бирже труда с 1 апреля по 30 июня этого года, будут получать максимальное пособие по безработице и дополнительные средства на несовершеннолетних детей. Минтруд совместно с Минфином подготовили проект соответствующего нормативного акта.

Здравоохранение

Мы готовим и другие шаги, о которых говорил Президент. Я давал ряд соответствующих поручений профильным министерствам. Медицинские работники, которые заботятся о пациентах с коронавирусом, будут получать дополнительную материальную поддержку. Их зарплаты вырастут, а страховые гарантии, как говорил Президент, достигнут уровня страховых гарантий военнослужащих. Люди работают буквально на износ, им необходимы дополнительные меры поддержки.

Доплаты врачам, которые работают в стационаре с людьми, заболевшими коронавирусом, составят 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшим медработникам – 25 тыс. рублей. Выплаты врачам скорой помощи будут на уровне 50 тыс. рублей в месяц, среднему медперсоналу и водителям машин скорой помощи – по 25 тыс. рублей.

Для медиков в сельской местности и расположенных там подразделений медицинских организаций закупим необходимый транспорт. Это не менее 8 тыс. машин для фельдшеров ФАПов и врачей общей практики, чтобы не оставить без медицинского наблюдения наших граждан, проживающих в сельской местности.

Поддержка бизнеса

Сейчас мы активно готовим правовую базу для новых мер поддержки малого и среднего бизнеса. В том числе – чтобы предоставить таким предприятиям годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых мы ранее продлили, и дать возможность на полгода приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды. Понятно, что это дополнительная нагрузка на федеральные фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования, Пенсионный фонд. Поэтому мы компенсируем связанные с этим выпадающие доходы из федерального бюджета. Проекты соответствующих правовых актов также подготовлены профильными ведомствами.

Продление документов

МВД уже формирует нормативную базу и для автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других документов. Сегодня министерство должно представить в Правительство свои предложения.

Коллеги, нам нужно оперативно проработать до конца недели все предложения, все подзаконные акты в Аппарате Правительства, чтобы уже на следующей неделе они были подписаны и вступили в силу. А те, которые необходимо, мы могли бы рассмотреть на очередном заседании Правительства и внести в Государственную Думу. Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее помощь получат как люди, так и бизнес.