Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939 Других людей, прошу не беспокоить.

Капитан III ранга Вадим Назимов командовал на торжественном митинге в честь Дня ВМФ

Добрый день, читатели сайт «Курьер.Среда.Бердск»!

Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)

В период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939

Других людей, прошу не беспокоить.

Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.

Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.

Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.

Закупать продукты смогу:

— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,

— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.

Примечание:

— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!



— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.— прошу встретить у подъезда или у дома.— вес покупки не более 10 килограмм.

Порядок покупки:

1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):

— www.быстроном.рф

— http://24.prodsib.com/

2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.



3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.

При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.



ВАЖНО:— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.В своей честности я уверен.С уважением, Назимов В.И.