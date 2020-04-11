«Просто наглость. Одни работают, другие нет»: соблюдающим самоизоляцию от коронавируса нечем кормить детей в Бердске

В редакцию обратилась бердчанка Инна 8 апреля. Она возмущена ситуацией в городе – одни организации закрылись по режиму самоизоляции, а другие продолжают работать.

Продолжают работать многие организации в жесткую самоизоляцию в Бердске

Почему одни дети должны есть, а другие нет? Точнее, почему одни могут работать, а другие нет. С таким вопросом в редакцию обратилась жительница города Инна 8 апреля. Она глубоко возмущена ситуацией в городе – одни организации закрылись по режиму самоизоляции из-за коронавируса, а другие продолжают работать.

— Я работаю в сфере услуг, у меня организация из 15 человек. Многие из них – это одинокие мамы с детьми. Мы как добросовестные граждане с объявлением самоизоляции закрылись и сидим дома. Другие же продолжают работать. Посмотрите вокруг – половина города работает! – возмущена девушка.

Инна рассказала, что она проехалась по городу вечером и увидела, как открыты многие киоски с цветами, открыты салоны красоты.

— Я позвонила в один из салонов и спросила, почему вы работаете? Мне ответили, что просто из собственной наглости. Я была в шоке, — отмечает девушка.

Она постаралась разобраться, будет ли действительно штраф, и кто должен наказывать за нарушение самоизоляции компании Бердска. Бердчанка сначала позвонила в администрацию города в отдел торговли. Ее отправили в Роспотребнадзор. Там специалисты отметили, что не могут проводить проверки до 1 мая без бумаг от мэрии или полиции. Ее направили в прокуратуру. Из городской прокуратуры в областную, написать жалобу на сайте. Но она этого делать не стала. Также она звонила в полицию, но там просто никто не брал трубку.

— Никто толком ничего не знает. Никто конкретно не может ответить на вопрос, кто должен наказывать и будут ли штрафы и какие, — рассказывает девушка.

Многие мастера стали принимать на дому. По словам женщины, сайты полны объявлениями о таких услугах. А как же коронавирус? Распространение инфекции… Другие салоны работают просто в открытую. Запустили в работу промышленные и строительные предприятия. Половина магазинов работают. Не понятно, почему половине можно работать, другой половине нельзя.

— В результате я проконсультировалась у юриста. Он мне сказал, что предпринимателям, не соблюдающим самоизоляцию, будет штраф от 50 до 150 тыс. рублей, — отмечает Инна.

Бердчанке непонятна ситуация в городе, когда один работают, а другие нет. Одни могут заработать на еду своим детям, а другие нет. Получается, сейчас выживает тот, кто наглее?

Важно

Напомним, что сейчас управление МВД по Новосибирской области готовит разъяснения о действиях полиции в условиях ужесточения санкций за нарушение режима самоизоляции. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в региональном полицейском ведомстве. По постановлению губернатора, с 8 апреля привлекать к ответственности нарушивших не только карантин, но и самоизоляцию — то есть ограничение передвижений по улицам.

В постановлении от 7 апреля, подписанном губернатором Травниковым, полномочиями составлять протоколы наделены министры транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Между тем, по сведениям оперативного штаба по коронавирусу Новосибирской области, уже с 8 апреля именно полицейские начнут патрулировать улицы и выявлять нарушителей самоизоляции. Впрочем, как оказалось, пока в самом региональном главке МВД не знают, как действовать полицейским.