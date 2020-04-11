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«Просто наглость. Одни работают, другие нет»: соблюдающим самоизоляцию от коронавируса нечем кормить детей в Бердске

20:30 11.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В редакцию обратилась бердчанка Инна 8 апреля. Она возмущена ситуацией в городе – одни организации закрылись по режиму самоизоляции, а другие продолжают работать.

Просто наглость. Одни работают, другие нет: соблюдающим самоизоляцию от коронавируса нечем кормить детей в Бердске
Продолжают работать многие организации в жесткую самоизоляцию в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Просто наглость. Одни работают, другие нет: соблюдающим самоизоляцию от коронавируса нечем кормить детей в Бердске

Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске1667 новых случаев COVID-19 на 11 апреля в 49 регионах. Список регионовЕщё 590 новостей

Почему одни дети должны есть, а другие нет? Точнее, почему одни могут работать, а другие нет. С таким вопросом в редакцию обратилась жительница города Инна 8 апреля. Она глубоко возмущена ситуацией в городе – одни организации закрылись по режиму самоизоляции из-за коронавируса, а другие продолжают работать.

— Я работаю в сфере услуг, у меня организация из 15 человек. Многие из них – это одинокие мамы с детьми. Мы как добросовестные граждане с объявлением самоизоляции закрылись и сидим дома. Другие же продолжают работать. Посмотрите вокруг – половина города работает! – возмущена девушка.

Инна рассказала, что она проехалась по городу вечером и увидела, как открыты многие киоски с цветами, открыты салоны красоты.

— Я позвонила в один из салонов и спросила, почему вы работаете? Мне ответили, что просто из собственной наглости. Я была в шоке, — отмечает девушка.

Она постаралась разобраться, будет ли действительно штраф, и кто должен наказывать за нарушение самоизоляции компании Бердска. Бердчанка сначала позвонила в администрацию города в отдел торговли. Ее отправили в Роспотребнадзор. Там специалисты отметили, что не могут проводить проверки до 1 мая без бумаг от мэрии или полиции. Ее направили в прокуратуру. Из городской прокуратуры в областную, написать жалобу на сайте. Но она этого делать не стала. Также она звонила в полицию, но там просто никто не брал трубку.

— Никто толком ничего не знает. Никто конкретно не может ответить на вопрос, кто должен наказывать и будут ли штрафы и какие, — рассказывает девушка.

Многие мастера стали принимать на дому. По словам женщины, сайты полны объявлениями о таких услугах. А как же коронавирус? Распространение инфекции… Другие салоны работают просто в открытую. Запустили в работу промышленные и строительные предприятия. Половина магазинов работают. Не понятно, почему половине можно работать, другой половине нельзя.

— В результате я проконсультировалась у юриста. Он мне сказал, что предпринимателям, не соблюдающим самоизоляцию, будет штраф от 50 до 150 тыс. рублей, — отмечает Инна.

Бердчанке непонятна ситуация в городе, когда один работают, а другие нет. Одни могут заработать на еду своим детям, а другие нет. Получается, сейчас выживает тот, кто наглее?

Важно

Напомним, что сейчас управление МВД по Новосибирской области готовит разъяснения о действиях полиции в условиях ужесточения санкций за нарушение режима самоизоляции. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в региональном полицейском ведомстве. По постановлению губернатора, с 8 апреля привлекать к ответственности нарушивших не только карантин, но и самоизоляцию — то есть ограничение передвижений по улицам.
В постановлении от 7 апреля, подписанном губернатором Травниковым, полномочиями составлять протоколы наделены министры транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.
Между тем, по сведениям оперативного штаба по коронавирусу Новосибирской области, уже с 8 апреля именно полицейские начнут патрулировать улицы и выявлять нарушителей самоизоляции. Впрочем, как оказалось, пока в самом региональном главке МВД не знают, как действовать полицейским.

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 09 апреля 2020 13:51
Инна а вы работадатель или работник?
Ирина, 09 апреля 2020 14:24
Чтож у нас за чиновники!Никто ни за что ответственности не берет,к кому не обратишься пускают по кругу и концов не найдешь!Такая ситуация в стране показывает кто чего стоит.Необходимо пофамильно озвучивать к кому вы обращались,а потом принимать к этим чинушам соответственные меры и увольнять.Пусть постоят на бирже,хороший урок получат.Вообще у нас бердская администрация как сухое дерево- шевелится не может!В Кольцово, смотришь,жизнь идёт ,а у нас как в трясине!
Аноним, 09 апреля 2020 15:03
Ну уж вы про Кольцово... Ещё про Москву расскажите!

У нас, в Бердске, как и во всей стране - эффект сломанного телефона, в который ещё и всякую чушь с самого начала наговорили. Мудрейший мыслитель же толком ничего не сказал, а только самоустранился и переложил ответственность а глав регионов. Главы регионов вынуждены как-то реагировать, но никакой информацией не обладают и под свой страх и риск какие-то мало согласующиеся с законодательством акты принимают - кто во что горазд. В основном копируют со сверхбогатой Москвы. Да только финансирование не скопируешь... В муниципалитетах на это всё смотрят и вообще не понимают что делать. Просто или мечутся или игнорируют...

А вот Кольцово, хоть и не Москва, но тоже непростой регион. Потому что в Кольцово - Вектор. Тот самый, который два месяца монопольно контролировал рынок тестов на всю РФ. В итоге по всем фронтам всю работу провалил, но не о том речь. В Кольцово как бы там ни было много специалистов в области вирусологии и люди понимают что происходит. Что опасно, а что - нет. Что можно делать, а что нельзя.

Вот и живут пока. Потому что пока - можно. Через пару-тройку недель ИМХО будет уже нельзя.
Паша, 10 апреля 2020 17:13
Да если роботадаль и что?Правильно говорит.В парикмахерской такие требования что муха на лету дохнет если случайно заметить. Сегодня заехал на шиномантажку. 4 машины в ожидании и 2 машины делают.Того шесть водителей и три работника.Всё общаются в хочу перейти метр на метр.Об дезинфекции вообще никто не думал да и одежду рабочих надо постирать не говоря о дезинфекции.Сэс и все проверяю щит Вы где.А это трасса кто заехал откуда.Вот где легко можно поймать заразу.А Вы не разрешается работать парикмахерам. Ау Власть!
ALL, 09 апреля 2020 14:04
зависть - плохое чувство
Нонна, 09 апреля 2020 15:31
А что разве Вектор всегда был на плаву? Помнятся очень тяжёлые времена,вплоть до закрытия,и много людей увольнялись.Однако администрации удалось так выстроить работу что городок процветал несмотря ни на что.А наша администр.только смотрит вышестоящим в рот,как бы не так чтоб не сделать.Боится или не умеет или не хочет?Смотришь,там одни пенсионеры управляют или предпенсионного возраста,которым и напрягаться не хочется,и так сайдет.
Аноним, 09 апреля 2020 14:19
Глушат малый бизнес? Работать не дают, налоги заплати, за аренду заплати. Знаю, что предприниматели закрываются сейчас пачками, сворачивают свою деятельность, а ведь они приносили деньги в местный бюджет и давали рабочие места.
Аноним, 10 апреля 2020 13:46
Москве не интересно, чтобы деньги падали в местный бюджет. Они хотят задавить весь малый бизнес, чтобы остались только крупные сети зарегистрированные в Москве, и все деньги стикались туда, а все регионы стали дотационными. А они будут говорить - вот смотрите какие мы щедрые, даём вам деньги.
Аноним, 09 апреля 2020 14:21
Все обращение к работодателю: должен оплачивать если закрывается.
Если нечем - банкротиться.
А вообще, все ваши "услуги" типа наил-баров, окраски бровей и прочей ерунды - просто никому не нужны!
Работает сейчас те, кто реально что-то производит и делает, а не всякой фигней занимается.
Выбирайте нормальную профессию и будете востребованы.
А то развелось менеджеров и специалистов-консультантов, и все жить хорошо за счет кого то хотят
Аноним, 09 апреля 2020 14:44
И откуда вы только такие сверхценные специалисты вылазите? В свободное от важной и нужной работы время успеваете всех опросить - что кому надо, а что нет. Ещё и кто кому чего должен - тоже знаете. И в ценности работ разбираетесь...

Огласите свою профессию, кормилец!
Андрей, 09 апреля 2020 15:33
Много не нужного свернётся.
Алексей, 09 апреля 2020 15:44
все профессии нужны и важны.а кто сидит дома без заработка должны получать от государства деньги на жизнь или продукты.
Аноним, 09 апреля 2020 15:58
В ближайшие 6 месяцев обанкротиться вы не сможете, даже если очень захотите )))
Аноним, 09 апреля 2020 16:52
"Огласите свою профессию, кормилец!"
Сейчас как раз рабочие профессии и востребованы: электрики, сантехники, водители, пекари, кулинары, повара.... словом все, кто руками работать умеют!
Аноним, 09 апреля 2020 17:19
...пекари, сантехники и тд. А вы в курсе какую зарплату предлагают за эти нужные профессии? Нет! Ну тогда сидите и не отсвечивайте
Аноним, 09 апреля 2020 17:34
То есть работать меньше чем за 40 вы не согласны и лучше в голоду сдохните, виня Путина?
Чтож, тогда даже сочувствия вам нет!
Аноним, 09 апреля 2020 17:44
Готов работать за среднюю з\п, про которую там путин говорил. Будет больше 40, я не обижусь
Аноним, 09 апреля 2020 18:15
"Сантехники и тд. А вы в курсе какую зарплату предлагают за эти нужные профессии? Нет! Ну тогда сидите и не отсвечивайте"
А кто вас сказал, что просто научившись красить ногти вы должны получать больше пекаря или кулинара?
Наглость и самомнение у вас, знаете ли, зашкаливают
Яло, 09 апреля 2020 21:39
Не "просто научившись красить ногти", а : пройдя учёбу в государственном учебном учреждении, получив диплом гос. образца; повышая свои навыки каждые полгода, проходя курсы повышения квалификации за свой счёт; пройдя обучение и обеспечив безопасность для своих клиентов в медицинском плане, соблюдая все нормы СанПиН; сняв дорогостоящее помещение для оказания своих услуг, оборудовав его всем необходимым, включая даже рециркулятор воздуха; отчисляя налоги в бюджет как ИП, работая с утра и до ночи, чтобы это всё тянуть на себе финансово, зная всё о своей ПРОФЕССИИ, от "А" до "Я", С ЧЕГО РАДИ я, квалифицированный мастер маникюра, должна получать меньше пекаря и кулинара?! Знаете, продвинутые "пекари и кулинары" тоже зарабатывают ого-го, но, сдаётся мне, что вы ставите меня и моих коллег намного ниже по отношению к тем, кто работает на государство на низкооплачиваемой должности, окончив ПТУ, и не желая развиваться далее, как специалист. То есть, обычные рабочие профессии. Так вот, дорогой Аноним, это у вас самомнение зашкаливает. Мама в детсве не научила, что работать не стыдно, а стыдно НЕ работать? Все профессии важны, каждый специалист стОит ровно столько, сколько он в себя вложил в плане развития и финансов.
Людмила, 09 апреля 2020 23:29
Находятся же Умники учить кому и кем и где работать каждому свое и нормальные люди без них салонов и Нейл баров как раз обойтись не могут! Так что спите в тряпочку Уважаемый!
Аноним, 10 апреля 2020 07:52
Людмила, люди не могут обойтись без пекарей (условно), а вот без педикюра ещё как могут!!!
Аноним, 10 апреля 2020 08:22
Прям интересно стало: это ж в каком государственном ВУЗе учат ногти красить?
Небось и бюджетные места и диплом бакалавра?
Ох и заврались же вы вконец
Яло, 10 апреля 2020 18:38
Я говорила что-то про ВУЗ? Сами придумали, сами посмеялись, задорно))) Диплом гос образца, с разрядами, дающий право работать, по ГОСТу. Погуглите, для общего развития
Аноним, 10 апреля 2020 19:25
"Не "просто научившись красить ногти", а : пройдя учёбу в государственном учебном учреждении, получив диплом гос. образца..."

Название ГОСУДАРСТВЕННОГО учебного учреждения, который учит красит ногти и выдает диплом в студию!

Нет названия - значит врунишка вы.
Аноним, 09 апреля 2020 14:22
Шлите вашего юриста... на учёбу. Нет такого юридического термина "самоизоляция". Поэтому кто её не соблюдает никаких штрафов ни от кого получить не может. Нет никакого основания! Что вы и наблюдаете, только понять не можете что происходит.

Меня удивляет в этом другое: у вас организация 15 человек, а вы сами даже основ юриспруденции не знаете. И, более того, не понимаете как у нас в стране всё устроено.
Алексей, 09 апреля 2020 15:47
а мужика в новосибирске оштафовал суд за прогулку в парке на 1000.так что прикусите свой язык те кто считает незаконным режим самоизоляции.прецендент уже есть.
Аноним, 09 апреля 2020 16:19
Дорогой наивный соотечественник!

Язык - он мой. Свобода - моя. Даже эта страна, как это ни печально, тоже моя. И какие бы люди не захватили в ней власть - она всё равно моя. И какие бы подпевалы и одобрямсы хором с ними не шипели - тоже моя.

Так что Я буду здесь РЕШАТЬ - что прикусывать, а на кого плевать. Работать мне или нет. И кого в шею гнать из за того, что он 20 лет понтовался, а потом забился в норку и сидит там, крайних ищет.
Аноним, 09 апреля 2020 16:58
16:19!Сплошной дешёвенький пафос и такие же понты. Это всё твоё!
Аноним, 10 апреля 2020 08:57
Самоизоляция(этот термин придуман государством,что бы не объявлять Чс(ответственность и материальные моменты берет на себя государство), поэтому выписать штраф и т. д. не имеют право).Могут только людям с заболеванием, так как многих подвергают риску.
Аноним, 09 апреля 2020 14:24
Уже и не думаю про вирус, как семью прокормить, вот главный вопрос.
Юхлин, 09 апреля 2020 14:51
Может теперь различные мастера ногтевого сервиса и различные бровисты пойдут на заводы работать и приносить пользу. Откроешь вакансии, а там постоянно требуются и мужчины и женщины на производство.
Аноним, 09 апреля 2020 15:16
А где те заводы??? Я бы вот и с радостью поработал по специальности, НО .... (дальше надеюсь до вашего мозга дойдёт само ))))
Аноним, 09 апреля 2020 15:20
Соскучились по ГУЛАГу. Ох как соскучились. Рука так к наган и пытается нащупывать. К добровольному бесплатному труду на благо Великой Родины принуждать. Расстреляешь так парочку свободолюбцев без суда и следствия по законному военного времени в затылок - и сразу прямо легче дышать в самой свободной в мире стране...
Аноним, 09 апреля 2020 15:38
Огласите весь список, пожалуйста!
с производства, 10 апреля 2020 14:24
не смешите, я работаю там, где производят, нам точно не требуются никто на производство, т.к. мы тоже сидим за свой счет.
Цезарь, 09 апреля 2020 14:56
Как мы поняли, задача Инны - оштрафовать оставшихся, чтоб все с голоду пухли, а не только она одна. Вот такие как она и стучали в 37-м.
Аноним, 09 апреля 2020 15:40
Ну если для вас Цезарь- только салат, то да!
Аноним, 09 апреля 2020 15:45
Девушка поднимает вопрос о бардачке в стране, прикрытым именем "самоизоляция"!
Аноним, 09 апреля 2020 15:36
"Многие из них – это одинокие мамы с детьми"...так уж и одинокие? Скорее всего- разведённые и это меняет расклад.
Ириска, 09 апреля 2020 15:54
А в России всегда так, чего не коснись, никто ничего не знает. Закон как дышло, куда повернул туда и вышло
Аноним, 09 апреля 2020 16:02
Сухой кашель страшенный, но работать нужно. Завтра выдвигаюсь в сторону работы. Заранее прошу прощения если что не так.
Аноним, 09 апреля 2020 16:36
Господи, как уже надоели эти плакальщицв-караул! Детей кормить нечем! Хватит может прикрываться детьми. У вас дети как средство манипуляции, одинокие мамы пособия получают. В наше время прямо детей кормить нечем, ну если только суш и пиццу есть, то тогда никаких денег не хватит. Привыкли жить одним днем, не копейки не откладывая. Один раз брови и шугаринг себе не сделаете и будет чем детей кормить... А то прямо плач Яриославны! Слушать противно!
Аноним, 09 апреля 2020 21:13
Это какие такие пособия получает мать-одиночка?Почти 500 рублей в месяц на ребенка?
Аноним, 09 апреля 2020 16:40
Ну понятно, или парикмахер, или ногти-брови, а скорее всего все вместе! Вы кому сказки рассказываете, что вам детей кормить нечем. Женская половина города знает какие у вас расценки, так что не надо прибедняться. Не верится, что вы себе только на пропитание зарабатывали...
Аноним, 09 апреля 2020 17:12
конечно на пропитание.
просто питаются они в ресторанах, а ездят туда на новеньких машинах.
нищебродам не понять что такое нормальный уровень жизни.
А когда вместо ресторана денег максимум остается чтобы борщец приготовить, а на икорку не хватает - очевидно что Путин виноват же!
Гость, 09 апреля 2020 16:51
Так они такой же визг поднимают: Как так, зарыли границЫ??! И что теперь, не ездить на модные показы в париж и милан?! Не отдохнуть в курЩавеле77! Визг и претензии по любому поводу! А потом - спасайте меня, вы-государство, меня не уберегли!
Аноним, 09 апреля 2020 18:29
Из собственной наглости. Ахахаха записал в словарик
Аноним, 09 апреля 2020 18:34
В эти салоны ходить - бабе надо хотя б 60 получать, и домработницу два раза в неделю иметь, ну либо совсем с головой не дружить
Аноним, 09 апреля 2020 18:40
Риски предпринимательства есть во все времена и если вы решили заняться бизнесом то понимание и принимаете эти риски. А если нечем кормить детей идите в соцзащиту. Путин много сделал пособий для мамочек. А вообще зп за март ещё даже не получили а сейчас тратятся деньги заработанные за февраль. Что за истерия.
Аноним, 09 апреля 2020 21:16
Много пособий..Так они почти все до 3лет.А дети и старше бывают,если вы не знали.

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