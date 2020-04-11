«Просто наглость. Одни работают, другие нет»: соблюдающим самоизоляцию от коронавируса нечем кормить детей в Бердске

Почему одни дети должны есть, а другие нет? Точнее, почему одни могут работать, а другие нет. С таким вопросом в редакцию обратилась жительница города Инна 8 апреля. Она глубоко возмущена ситуацией в городе – одни организации закрылись по режиму самоизоляции из-за коронавируса, а другие продолжают работать.
— Я работаю в сфере услуг, у меня организация из 15 человек. Многие из них – это одинокие мамы с детьми. Мы как добросовестные граждане с объявлением самоизоляции закрылись и сидим дома. Другие же продолжают работать. Посмотрите вокруг – половина города работает! – возмущена девушка.
Инна рассказала, что она проехалась по городу вечером и увидела, как открыты многие киоски с цветами, открыты салоны красоты.
— Я позвонила в один из салонов и спросила, почему вы работаете? Мне ответили, что просто из собственной наглости. Я была в шоке, — отмечает девушка.
Она постаралась разобраться, будет ли действительно штраф, и кто должен наказывать за нарушение самоизоляции компании Бердска. Бердчанка сначала позвонила в администрацию города в отдел торговли. Ее отправили в Роспотребнадзор. Там специалисты отметили, что не могут проводить проверки до 1 мая без бумаг от мэрии или полиции. Ее направили в прокуратуру. Из городской прокуратуры в областную, написать жалобу на сайте. Но она этого делать не стала. Также она звонила в полицию, но там просто никто не брал трубку.
— Никто толком ничего не знает. Никто конкретно не может ответить на вопрос, кто должен наказывать и будут ли штрафы и какие, — рассказывает девушка.
Многие мастера стали принимать на дому. По словам женщины, сайты полны объявлениями о таких услугах. А как же коронавирус? Распространение инфекции… Другие салоны работают просто в открытую. Запустили в работу промышленные и строительные предприятия. Половина магазинов работают. Не понятно, почему половине можно работать, другой половине нельзя.
— В результате я проконсультировалась у юриста. Он мне сказал, что предпринимателям, не соблюдающим самоизоляцию, будет штраф от 50 до 150 тыс. рублей, — отмечает Инна.
Бердчанке непонятна ситуация в городе, когда один работают, а другие нет. Одни могут заработать на еду своим детям, а другие нет. Получается, сейчас выживает тот, кто наглее?
Важно
Напомним, что сейчас управление МВД по Новосибирской области готовит разъяснения о действиях полиции в условиях ужесточения санкций за нарушение режима самоизоляции. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в региональном полицейском ведомстве. По постановлению губернатора, с 8 апреля привлекать к ответственности нарушивших не только карантин, но и самоизоляцию — то есть ограничение передвижений по улицам.
В постановлении от 7 апреля, подписанном губернатором Травниковым, полномочиями составлять протоколы наделены министры транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.
Между тем, по сведениям оперативного штаба по коронавирусу Новосибирской области, уже с 8 апреля именно полицейские начнут патрулировать улицы и выявлять нарушителей самоизоляции. Впрочем, как оказалось, пока в самом региональном главке МВД не знают, как действовать полицейским.
У нас, в Бердске, как и во всей стране - эффект сломанного телефона, в который ещё и всякую чушь с самого начала наговорили. Мудрейший мыслитель же толком ничего не сказал, а только самоустранился и переложил ответственность а глав регионов. Главы регионов вынуждены как-то реагировать, но никакой информацией не обладают и под свой страх и риск какие-то мало согласующиеся с законодательством акты принимают - кто во что горазд. В основном копируют со сверхбогатой Москвы. Да только финансирование не скопируешь... В муниципалитетах на это всё смотрят и вообще не понимают что делать. Просто или мечутся или игнорируют...
А вот Кольцово, хоть и не Москва, но тоже непростой регион. Потому что в Кольцово - Вектор. Тот самый, который два месяца монопольно контролировал рынок тестов на всю РФ. В итоге по всем фронтам всю работу провалил, но не о том речь. В Кольцово как бы там ни было много специалистов в области вирусологии и люди понимают что происходит. Что опасно, а что - нет. Что можно делать, а что нельзя.
Вот и живут пока. Потому что пока - можно. Через пару-тройку недель ИМХО будет уже нельзя.
Если нечем - банкротиться.
А вообще, все ваши "услуги" типа наил-баров, окраски бровей и прочей ерунды - просто никому не нужны!
Работает сейчас те, кто реально что-то производит и делает, а не всякой фигней занимается.
Выбирайте нормальную профессию и будете востребованы.
А то развелось менеджеров и специалистов-консультантов, и все жить хорошо за счет кого то хотят
Огласите свою профессию, кормилец!
Сейчас как раз рабочие профессии и востребованы: электрики, сантехники, водители, пекари, кулинары, повара.... словом все, кто руками работать умеют!
Чтож, тогда даже сочувствия вам нет!
А кто вас сказал, что просто научившись красить ногти вы должны получать больше пекаря или кулинара?
Наглость и самомнение у вас, знаете ли, зашкаливают
Небось и бюджетные места и диплом бакалавра?
Ох и заврались же вы вконец
Название ГОСУДАРСТВЕННОГО учебного учреждения, который учит красит ногти и выдает диплом в студию!
Нет названия - значит врунишка вы.
Меня удивляет в этом другое: у вас организация 15 человек, а вы сами даже основ юриспруденции не знаете. И, более того, не понимаете как у нас в стране всё устроено.
Язык - он мой. Свобода - моя. Даже эта страна, как это ни печально, тоже моя. И какие бы люди не захватили в ней власть - она всё равно моя. И какие бы подпевалы и одобрямсы хором с ними не шипели - тоже моя.
Так что Я буду здесь РЕШАТЬ - что прикусывать, а на кого плевать. Работать мне или нет. И кого в шею гнать из за того, что он 20 лет понтовался, а потом забился в норку и сидит там, крайних ищет.
просто питаются они в ресторанах, а ездят туда на новеньких машинах.
нищебродам не понять что такое нормальный уровень жизни.
А когда вместо ресторана денег максимум остается чтобы борщец приготовить, а на икорку не хватает - очевидно что Путин виноват же!