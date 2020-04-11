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Что такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы

12:43 11.04.2020 Фото: pixabay.com
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При самоизоляции выходить из квартиры можно только: в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Можно также ездить на работу, если есть справка от работодателя.

Что такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы
О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Что такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы

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Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19. Что это значит по закону, на кого распространяется и как его соблюдать, а также какие есть ограничения и штрафы за нарушение – в материале РИА Новости.

Что такое самоизоляция?

Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые вводит правительство на определенный срок для борьбы с распространением опасного заболевания. Граждан просят соблюдать режим: не выходить на улицу без острой необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом.

Где и на кого распространяется режим?

О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области – там введен режим повышенной готовности. Требования в разных областях могут отличаться, с ними можно ознакомиться на сайтах местных администраций. Например, в Москве режим самоизоляции действует до 1 мая. А в Чеченской республике установлены самые жесткие меры: запрещен въезд в республику и выезд. Исключение сделали для поставщиков продуктов и медицинских товаров.

Соблюдать режим самоизоляции обязаны люди всех возрастов. В особенности те, кому за 65 лет, и совершеннолетние с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.
Люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Заболевшие коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязаны самоизолироваться дома.

Что можно и нельзя при самоизоляции

При самоизоляции выходить из квартиры можно только: в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Можно также ездить на работу, если есть справка от работодателя, а также обратиться за экстренной медицинской помощью. В общественных местах необходимо строго соблюдать дистанцию – не менее полутора метров.
Общественным транспортом и автомобилем разрешено пользоваться, если нужно добраться до ближайшего гипермаркета. Также, если домашний питомец нуждается в медпомощи, можно посещать ветеринарные клиники, заранее записавшись на прием.
Онлайн-торговля не ограничена: курьеры осуществляют бесконтактную доставку.

Работа при режиме самоизоляции

На сегодняшний день закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. В обычном режиме работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи, банковские отделения. непродовольственные магазины с товарами первой необходимости, а также службы, обеспечивающие жизнь города. Те организации, которые не входят в этот перечень, должны составить списки сотрудников, продолжающих ездить в офис, переведенных на дистанционный режим и не работающих (с сохранением заработной платы).
Человек, оставшийся без работы, может оформить компенсационную выплату по безработице. Так москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, назначат выплату в размере 19 500 рублей в месяц.

Как соблюдать режим самоизоляции?

Основные рекомендации специалистов – чаще мыть руки, надевать маски в общественных местах, в случае недомогания незамедлительно вызывать врача. Психологи советуют не поддаваться панике, не впадать в депрессию. Напротив, необходимо поддерживать благоприятный эмоциональный фон, попытаться найти позитивные стороны, новые возможности для саморазвития. А также стараться соблюдать привычный режим в условиях самоизоляции: настроить работу в удаленном формате, заниматься спортом дома, не переедать.

Штрафы за нарушение режима

За прогулку с собакой на расстоянии более ста метров могут привлечь по части 1 статьи 19.3 КоАП: предусмотрен штраф от пятисот до тысячи рублей либо до 15 суток административного ареста. По этой же статье могут привлечь и тех, кто решит пройтись до дальнего продуктового магазина.
Установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В первую очередь штрафы коснутся людей, болеющих коронавирусом, граждан, собирающихся большими группами, а также организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
За оказание услуг с личным присутствием граждан, отказ от приостановки массовых мероприятий и закрытия торговых точек должностные лица заплатят от 30 до 40 тысяч рублей, юрлица – от 200 до 300 тысяч.
Зараженные коронавирусом и нарушившие режим самоизоляции наказываются штрафом 4-5 тысяч рублей, если они использовали транспорт. Повторное нарушение повлечет штраф в пять тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юридических.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Соблюдаете режим самоизоляции?

Аноним, 10 апреля 2020 10:53
НВР: Да!
О очень неприятно что тех, кто не соблюдает сознательно никак до сих пор не привлекали к ответственности.
А ведь именно из-за них нормальные граждане имеют повышенный риск заражения и в итоге дольше просидят дома
Аноним, 10 апреля 2020 11:12
у вас видимо серое вещество от самоизоляции и информационного потока в конец отрофировалось коль такой бред в комментариях высказываете.
Аноним, 10 апреля 2020 11:15
Кто вам сказал что вы нормальные граждане.При СССР или психушка была бы или статья за тунеядство за не знание законов.
Аноним, 10 апреля 2020 11:42
Самоизоляция - это тяжёлый и ответственный труд, на который не все способны.
- Только бы не привыкли и не втянулись, - подумало правительство, а то еще придется премии выписывать и награждать за перевыполнение плана.))
Аноним, 10 апреля 2020 11:59
Так и будет.
Юрий, 10 апреля 2020 18:25
Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые вводит правительство на определенный срок для борьбы с распространением опасного заболевания. Граждан ПРОСЯТ соблюдать режим: не выходить на улицу без ОСТРОЙ необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом.

Я не юрист, просить меня конечно можно, но я считаю ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ , что бы моя семья была сыта, обута, одета, были оплачены все платежи и кредиты!!! А значит могу и БУДУ выходить на улицу.
Вот когда попросят и скажут, не переживай, вот деньги на оплаты всех текущих платежей. Я БУДУ СИДЕТЬ ДОМА!
Аноним, 10 апреля 2020 18:57
Полностью с вами согласен!
MaG, 10 апреля 2020 19:27
"Граждан ПРОСЯТ соблюдать режим: не выходить на улицу без ОСТРОЙ необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом." вот если у меня острая необходимость идти на работу а тут сотрудники полиции и вот могу ли я от них убежать с целью ограничения контактов с другими людьми... а если они меня догнали и вошли в контакт будет ли это считаться нарушением моих прав на самоизоляцию...
Аноним, 10 апреля 2020 23:36
НВР:
Да
коллега, 11 апреля 2020 00:54
А вот кто ответит... А почему при самоизоляции нельзя на улицу? А во двор собственного дома можно выйти? У меня там уборная, ну сортир... Мы это... без удобств. Как нельзя? А что сотворили с нашим воздухом, что он стал нам опасен? И почему происходит дезактивация улиц? Нас что, из космоса обработали?
Аноним, 11 апреля 2020 01:47
Главное ребята... справку раздобыть! Её вирус боится! Ну а а без справки однозначно дома сидеть!
Аноним, 11 апреля 2020 07:44
А если мне надо забрать человека с вокзала? Как быть
Аноним, 11 апреля 2020 08:44
какая самоизоляция базар в центре бердска торгуют вещами и не прекращали и народ ходит в самоизоляцию
Аноним, 11 апреля 2020 10:06
Не надо врать! Рынок закрыт, только продукты работают.
Лисичка, 11 апреля 2020 09:26
Собачку выгуливать 100 метров от дома. Но,если отойти от дома на 100 метров, то там стоит другой дом.... получается гулять собачку около соседнего дома...
Любовь, 11 апреля 2020 10:17
Читаю и возмущаюсь, как безответственно люди относятся к себе и к свои близким. ..."БУДУ..." - Ваше право. Только когда случится беда (не дай бог, конечно) так же никто не придет и не попросят, и не скажут, не переживай, вот деньги на оплату лечения. "Самоизоляцию объявили с оплатой рабочих дней; информирование и призыв граждан к самоизоляции организовали; но Вы это все проигнорировали."
Ольга, 11 апреля 2020 13:08
Любовь, какая оплата? Очнитесь. Частник не будет платить. Посмотрите, что творится, прислушайтесь, что говорят люди. Почти всех отправляют в отпуск за свой счет или увольняют по собственному желанию.
Аноним, 11 апреля 2020 13:49
центр бердска рынок на улице тогуют вещами и обувью и некого не бояться что за самоизоляция у них

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