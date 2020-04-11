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Как встать на учет по безработице в 2020 году: До 31 декабря только дистанционно ЦЗН или Госуслуги в России и Бердске

20:41 11.04.2020 Фото: pixabay.com
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Регистрация безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и направление на профобучение и дополнительное профобразование будет осуществляться центрами занятости населения в дистанционной форме.

Как встать на учет по безработице в 2020 году: До 31 декабря только дистанционно ЦЗН или Госуслуги в России и Бердске
Установлено, что для регистрации в целях поиска подходящей работы граждане будут подавать заявление в электронной форме

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России подписанным постановлением утверждены Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным безработными. Постановлением от 8 апреля 2020 года №460 установлено, что для регистрации в целях поиска подходящей работы граждане будут подавать заявление в электронной форме в систему «Работа в России» либо позднее через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Регистрация в качестве безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будет осуществляться центрами занятости населения в дистанционной форме. Срок действия утверждённых правил – до 31 декабря 2020 года. Принятые решения позволят гражданам в период действия на территории субъектов Российской Федерации режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции обращаться за содействием в государственные учреждения службы занятости населения в дистанционной форме.

Постановление от 8 апреля 2020 года №460

Источник: government.ru

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От редакции

Потеряли работу?

Аноним, 10 апреля 2020 12:29
НВР:
Да
Аноним, 10 апреля 2020 15:10
да
Аноним, 10 апреля 2020 15:16
Я осталась без работы.с 2 апреля не могу заполнить документы по безработице.

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