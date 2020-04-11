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75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства

13:33 11.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Василий Казаров пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства

75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства75 дней до Победы: может быть, сумеешь где-то променять коровуЕщё 43 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1943 года 25.12. Белоруссия.
Добрый день, любящая семья, жена и сын Коля!

Спешу сообщить Вам о том, что я пока ещё жив и здоров, того и Вам желаю, нахожусь в пределах Белоруссии, на прифронтовой полосе, но скоро буду на передовой. Жизнь течёт по-прежнему, изменений особых нет. Привет всем родным и знакомым, целую всех Вас, маму, Олю, Лару, Алeшу и Тасю. Катя, целуй за папу сына, а сын — тебя, сообщайте новости. Пишите всё подробно. На Белоруссии немец всё разрушил, разорил, много людей сжег и пострелял, а некоторых увел в плен, в особенности мужской пол. Вообщем, гитлеровцы здесь, в оккупированных местностях, натворили несказанные зверства, о которых у нас в тылу не верят, а это есть действительность.

Ну а так жизнь здесь лучше, чем в Сибири. До сих пор стоит тепло, днем тает, снега почти что нет. Вот всё, что я могу сказать Вам о том, что здесь усвоил, а пока целую, ваш муж и папа, В. Казаров.
Привет Мамаше, Рае, …. Дусе и вообще всем, кого я знаю.
Адрес мой: Полевая почта 03795 «Г».

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