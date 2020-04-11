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Как освятить вербу в домашних условиях во время карантина? Какие заговоры нужно прочесть в Лазареву субботу 11 апреля

09:46 11.04.2020 Фото: pxhere.com
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Молитвы и освящение вербы – не единственное, чем стоит заниматься в Лазареву субботу. Еще это подходящее время для выполнения заговоров, в частности, на здоровье.

Как освятить вербу в домашних условиях во время карантина? Какие заговоры нужно прочесть в Лазареву субботу 11 апреля
По церковным правилам и библейским заповедям святить вербу принято в ночь с субботу на Вербное воскресенье
Сюжет: Православные обряды
Как освятить вербу в домашних условиях во время карантина? Какие заговоры нужно прочесть в Лазареву субботу 11 апреля

Как освятить вербу в домашних условиях во время карантина? Какие заговоры нужно прочесть в Лазареву субботу 11 апреляВ 2020 году православные отпразднуют Лазареву субботу 11 апреля: Что нельзя делать в этот день и как встречать светлый праздникЕщё 59 новостей

Лазарева суббота в 2020 году выпадает на 11 апреля. В этот день для православных верующих допускается легкое послабление в посте: можно съесть рыбьей икры, добавить масла, а в конце дня – выпить бокал красного вина. Но главное занятие в Лазареву субботу – освящение веточек вербы. В этом году делать это лучше дома, ввиду нарастающей пандемии Коронавируса.

Как освятить вербу без похода в церковь?

По церковным правилам и библейским заповедям святить вербу принято в ночь с субботу на Вербное воскресенье. Некоторые церкви практикуют освящение ветвей и в утреннее время, сразу после литургии. Помните, что ветвь ивы или вербы – главный атрибут популярных заговоров на привлечение денег и благополучия.

В сложившейся ситуации, посещать службу в церкви не рекомендуют даже священнослужители. Будет отлично, если в вашем доме осталась святая вода – можно просто окропить ветви. Одновременно с этим необходимо прочитать молитву для Святого Духа. Именно молитва придает вербе волшебную силу, притягивающую благополучие и достаток, а святая вода – лишь дополнение процедуры.

Заговоры и обряды: можно ли привлечь деньги и здоровье?
Молитвы и освящение вербы – не единственное, чем стоит заниматься в Лазареву субботу. Еще это подходящее время для выполнения заговоров, в частности, на здоровье. Один из таких заговоров носит название «На исцеление и здоровье», и произносится строго после чтения «Отче наш».

Еще один интересный обряд связан со свежесобранной веткой вербы. Необходимо легонько бить друг друга, при этом приговаривая «Верба хлест, бей до слез». Такой необычный ритуал поможет обрести здоровье в следующем году, а если повезет – то и денег.

Если со здоровьем все в порядке, то деньги лишними не будут никогда. Привлечь их можно, читая молитву «Отче наш» с веткой вербы в руке. После чтения заветных слов следует перекреститься трижды, и затем – попросить у Господа финансового достатка.

Четыре простых запрета в Лазареву субботу
В отличие от Страстной пятницы, запретов в ближайшую субботу не так много. К примеру, вовсе не воспрещено употреблять пищу, исповедаться святому отцу или стричься. В этот праздник только четыре основных запрета, приведенных ниже:

Весь день находиться в плохом настроении.
Весь день ссориться с близкими, ругаться и сквернословить.
Выполнять домашние работы: вытирать пыль, пылесосить, мыть полы или окна.

Утаптывать крошки, упавшие со стола – повлечет за собой плохие новости.
Не лишним будет обратить внимание на народные приметы. Часто в небе можно наблюдать ключ гусей, возвращающихся с юга. Так вот, если они летят низко – осень будет сухая, а если высоко – то весной стоит ждать паводков.

Источник: TheRussianTimes

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От редакции

В вашем доме уже стоят вербочки?

Аноним, 10 апреля 2020 21:49
Заговоры это колдовство, покайтесь и бросьте этим заниматься
Аноним, 10 апреля 2020 22:13
А что такое экзорцизм с точки зрения верующего, для которого все, что в мире происходит, - свершается по замыслу Бога?
Ведь это означает, что демоны в человека вселились по Его повелению.
Или Он не всесильный, не всевластный и не вездесущный?
Аноним, 11 апреля 2020 00:59
Как освятить вербу - да просто!
Вербу в форточку, а над городом батюшку запустить с крестом, кадилом и чем там ещё , что полагается, на самолете. Он и освятит. Сразу все. Оптом.

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