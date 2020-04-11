Остановили все работы по благоустройству в Москве до особого распоряжения

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что исключение составит проведение аварийных работ. Он уточнил, что приостановка действует с полуночи субботы, 11 апреля.

В Москве приостановили все работы по благоустройству

Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков, передает ТАСС.

«По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения», — отметил Бирюков. Он уточнил, что приостановка действует с полуночи субботы, 11 апреля.

По словам Бирюкова, исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.