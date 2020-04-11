11.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Остановили все работы по благоустройству в Москве до особого распоряжения

11:40 11.04.2020 Фото: Википедии
0

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что исключение составит проведение аварийных работ. Он уточнил, что приостановка действует с полуночи субботы, 11 апреля.

Остановили все работы по благоустройству в Москве до особого распоряжения
В Москве приостановили все работы по благоустройству

Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков, передает ТАСС.

«По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения», — отметил Бирюков. Он уточнил, что приостановка действует с полуночи субботы, 11 апреля.

По словам Бирюкова, исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это поможет остановить коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
13:50 11-04-2020
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
13:42 11-04-2020
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
Бердск75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
13:33 11-04-2020
75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
13:29 11-04-2020
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
13:20 11-04-2020
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска 1
13:13 11-04-2020
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля 3
13:13 11-04-2020
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
13:12 11-04-2020
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
13:01 11-04-2020
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области
12:51 11-04-2020
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области