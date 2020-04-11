Моют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса

С 10 апреля ЦМУ проводит санитарную обработкеу проезжей части, остановочных павильонов и некоторых общественных территорий с дезинфицирующими средствами, как рекомендует Роспотребнадзор.

В Бердске начали дезинфекцию остановочных павильонов

Центр муниципальных услуг Бердска приступил к весенней уборке городских дорог и тротуаров.

Устоявшаяся плюсовая температура в городе позволила коммунальным службам начать активную работу по очистке дорог, тротуаров, придорожных конструкций и элементов обустройства, а также остановок общественного транспорта.

На улицах работают подметательно-уборочные машины и бригады дворников. Одновременно с весенними работами продолжают и зимние процедуры. Очищают улицы от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег.

Кроме того, с 10 апреля ЦМУ проводит мероприятия по санитарной обработке проезжей части, тротуаров, остановочных павильонов и некоторых общественных территорий с дезинфицирующими средствами, соответствующими рекомендациям Роспотребнадзора, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее мыть дороги и здания начали средствами с хлоркой в Новосибирске. Это делали сотрудники МЧС.