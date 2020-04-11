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Моют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса

16:00 11.04.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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С 10 апреля ЦМУ проводит санитарную обработкеу проезжей части, остановочных павильонов и некоторых общественных территорий с дезинфицирующими средствами, как рекомендует Роспотребнадзор.

Моют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса
В Бердске начали дезинфекцию остановочных павильонов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Моют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса

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Центр муниципальных услуг Бердска приступил к весенней уборке городских дорог и тротуаров.

Устоявшаяся плюсовая температура в городе позволила коммунальным службам начать активную работу по очистке дорог, тротуаров, придорожных конструкций и элементов обустройства, а также остановок общественного транспорта.

На улицах работают подметательно-уборочные машины и бригады дворников. Одновременно с весенними работами продолжают и зимние процедуры. Очищают улицы от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег.

Кроме того, с 10 апреля ЦМУ проводит мероприятия по санитарной обработке проезжей части, тротуаров, остановочных павильонов и некоторых общественных территорий с дезинфицирующими средствами, соответствующими рекомендациям Роспотребнадзора, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее мыть дороги и здания начали средствами с хлоркой в Новосибирске. Это делали сотрудники МЧС.

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От редакции

Дезинфекция спасет от вируса?

Аноним, 11 апреля 2020 12:29
Очищают улицы от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег. Интересно, где снег нашли? Вот метут на сухую, это да, постоянно наблюдаю..
Аноним, 11 апреля 2020 14:50
Сквер возле Ленина, 30,приведите в порядок! Вбухали бюджетные деньги и превратили в площадку для выгула собак со всех окрестных домов-все в собачье дерьме, сплошная антисанитария,! А жильцы дома из окон постоянно должны наблюдать на гадящих собак и их наглых хозяев!

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Аноним, 11 апреля 2020 17:38
Идти вдоль ул.Ленина невозможно - пыль "короновирусная" столбом от проезжающих машин.Никак нельзя смыть эту пыль с обочин?????

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