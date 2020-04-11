11.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля

13:13 11.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 2

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Накануне еще 2 пациента выписаны — выздоровели.

Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID 19 еще семеро на 11 апреля
7 новых случаев коронавируса в Новосибирской области за последние сутки. Все завозные
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID 19 еще семеро на 11 апреля

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗПривезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреляЕщё 581 новостей

По данным оперативного штаба на 9 утра 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Выздоровели 10 пациентов.

Из семи новых пациентов – пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные – Москва, Сочи и Краснодар. Три – контакты с инфицированными, выявленными раньше. Одна пациентка никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 7 детей с легкими признаками ОРВИ, они приехали из Москвы, Сочи, Индонезии или контактировали с инфицированными коронавирусом. Выписали трех пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Накануне еще 2 пациента выписаны после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус.

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Закрыть границы области?

Аноним, 11 апреля 2020 11:44
Ждём чтобы они выздоравливали
аноним, 11 апреля 2020 12:12
Поздно уже границы закрывать. Уже пошло заражение внутри области. Недели через две посмотрим
Аноним, 11 апреля 2020 13:19
НВР:
чем быстрее , тем лучше

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
13:50 11-04-2020
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
13:42 11-04-2020
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
Бердск75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
13:33 11-04-2020
75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
13:29 11-04-2020
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
13:20 11-04-2020
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска 1
13:13 11-04-2020
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля 3
13:13 11-04-2020
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
13:12 11-04-2020
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
13:01 11-04-2020
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области
12:51 11-04-2020
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области