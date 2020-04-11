Сняли на видео молебны о спасении от коронавируса на границе Новосибирска священники

На город было наложено крестное знамение, защищающее жителей столицы Сибири от смертоносной болезни. Проезжающие мимо автомобилисты, понимая всю важность православной миссии, сигналами проявляли свою солидарность.

На основных участках границы Новосибирска совершены молебны о спасении от эпидемии

На основных участках границы Новосибирска совершены молебны о спасении от эпидемии По благословению Управляющего Новосибирской епархией митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, 8 апреля на шести автомобильных магистралях в местах выезда из Новосибирска клириками епархии были совершены «молебные пения во время губительного поветрия». В чинопоследование были включены прошения и молитва, утверждённые Святейшим Патриархом Кириллом, сообщили в Новосибирской епархии.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к каждому из нас усилить молитву об избавлении земли нашей от вредоносного поветрия. И я, дорогие мои, призываю вас: как верные чада Патриарха – осуществим особую молитву на всех въездах в Новосибирск, чтоб наша земля, наш город, наши люди были сохраняемы Господом, и чтобы болезнь нас не коснулась», — отметил правящий архиерей.

Благочинный I градского благочиния протоиерей Сергий Коновалов сообщил, что молебны состоялись на северном, южном, западном и восточном пограничных участках города, таким образом, на Новосибирск было наложено крестное знамение, защищающее жителей столицы Сибири от смертоносной болезни.

По словам благочинного III градского благочиния Новосибирской епархии протоиерея Иакова Конкина, совершавшего молебное пение с другими священнослужителями благочиния на участке автотрассы Новосибирск-Ордынск, несмотря на сложные погодные условия, молитва укрепила священнослужителей. А проезжающие мимо автомобилисты, понимая всю важность православной миссии, сигналами проявляли свою солидарность.

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