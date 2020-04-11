Выплата в 5000 рублей на ребенка до 3 лет: у ребенка должно быть российское гражданство. Из маткапитала эти деньги не берут

Согласно указу президента от 7 апреля, «карантинные» доплаты положены семьям, у которых до 1 июля 2020 года возникло право на материнский капитал: в которых после 2007 года появился второй ребёнок (а также третий и последующие, если семья не получала маткапитал за второго). Или ребенок родился с 1 января по 1 июля 2020 года.

«карантинные» выплаты по пять тысяч рублей получат семьи: с двумя и более детьми — на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет; с одним ребёнком — если он появился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года

Выплаты на детей в возрасте до трёх лет можно получить в апреле, мае и июне. Дополнительную меру поддержки для семей президент Владимир Путин предусмотрел в связи с экономической ситуацией на фоне эпидемии коронавируса. «Парламентская газета» разъясняет, при каких условиях назначают это временное пособие.

Кто имеет право на выплату

Согласно указу президента от 7 апреля, «карантинные» доплаты положены семьям, у которых до 1 июля 2020 года возникло право на материнский капитал.

Напомним, материнский капитал предназначен для семей, в которых после 2007 года появился второй ребёнок (а также третий и последующие, если семья не получала маткапитал за второго). С 2020 года сертификат также могут получить родители, у которых в этом году появился первенец. Речь идёт как о рождении детей, так и об их усыновлении.

Это значит, что «карантинные» выплаты по пять тысяч рублей получат семьи: с двумя и более детьми — на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет; с одним ребёнком — если он появился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года.

Важное условие: у малышей должно быть российское гражданство.

Как получить выплату

«При назначении временной выплаты уровень дохода родителей значения не имеет, её могут получить абсолютно все семьи, имеющие право на маткапитал», — уточнила в комментарии «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Также не важно, использовала уже семья маткапитал или нет, добавила она.

Выплаты производит Пенсионный фонд РФ. Ранее зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова разъяснила, что для получения выплаты нужно подать заявление в территориальное отделение ПФР. А глава комитета Инна Святенко уточнила «Парламентской газете», что обратиться за выплатой родители могут и онлайн — с помощью портала госуслуг.

С апреля по июнь семьям будут выплачивать по пять тысяч рублей каждый месяц. Если же семья за это время не успеет подать заявление и, соответственно, не получит выплаты, то обратиться за ними можно и позднее, вплоть до 1 октября. В этом случае родителям начислят единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Другие льготы не отнимут

«Карантинные» пособия не будут учитываться при назначении других мер поддержки, подчеркнула Ольга Окунева. «То есть семьи не потеряют права на уже имеющиеся у них льготы и пособия, которые зависят от уровня дохода», — заверила она.

Елена Бибикова также обратила внимание, что с этих выплат не будет взиматься подоходный налог.

Не «пострадает» и размер материнского капитала: выплаты профинансирует федеральный бюджет, их не будут вычитать из суммы маткапитала.