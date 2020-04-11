Распорядится материнским капиталом на улучшение жилья можно через кабинет Госуслуг

Новая возможность предусмотрена постановлением правительства, которое вступает в силу 11 апреля. Кабмин сократил сроки рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом: вместо 30 рабочих дней эта процедура займёт всего 10 дней.

Распорядиться средствами маткапитала можно онлайн

Мамы и папы смогут в онлайн-формате направить в Пенсионный фонд заявление о желании использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Новая возможность предусмотрена постановлением Правительства, которое вступает в силу 11 апреля.

Заявление можно направить через портал госуслуг. Его нужно подписать простой электронной подписью (её может получить владелец подтверждённой учётной записи на портале). Зато к такому заявлению не нужно прилагать скан паспорта.

Также Правительство сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом: вместо 30 рабочих дней эта процедура займёт всего 10 дней. В два раза быстрее чиновники перечислят деньги: в течение всего пяти рабочих дней.



Ещё одна новая возможность: маткапитал можно потратить на строительство или реконструкцию жилого дома, расположенного на садовом участке.

Напомним, с 15 апреля вступил в силу норма, согласно которой Пенсионный фонд начнёт автоматически оформлять сертификат на материнский капитал, передает «ПГ». Родителям не придется обращаться в ПФР с заявлением: фонд сам получит все данные о родившемся ребёнке из загса. Уведомление о том, что семье предоставлен маткапитал, появится в личном кабинете одного из родителей на портале госуслуг или на сайте ПФР.