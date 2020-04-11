11.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Распорядится материнским капиталом на улучшение жилья можно через кабинет Госуслуг

11:54 11.04.2020 Фото: digital.gov.ru
0

Новая возможность предусмотрена постановлением правительства, которое вступает в силу 11 апреля. Кабмин сократил сроки рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом: вместо 30 рабочих дней эта процедура займёт всего 10 дней.

Распорядится материнским капиталом на улучшение жилья можно через кабинет Госуслуг
Распорядиться средствами маткапитала можно онлайн
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Распорядится материнским капиталом на улучшение жилья можно через кабинет Госуслуг

Распорядится материнским капиталом на улучшение жилья можно через кабинет ГосуслугВыплата в 5000 рублей на ребенка до 3 лет: у ребенка должно быть российское гражданство. Из маткапитала эти деньги не берутЕщё 137 новостей

Мамы и папы смогут в онлайн-формате направить в Пенсионный фонд заявление о желании использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Новая возможность предусмотрена постановлением Правительства, которое вступает в силу 11 апреля.

Заявление можно направить через портал госуслуг. Его нужно подписать простой электронной подписью (её может получить владелец подтверждённой учётной записи на портале). Зато к такому заявлению не нужно прилагать скан паспорта.

Также Правительство сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом: вместо 30 рабочих дней эта процедура займёт всего 10 дней. В два раза быстрее чиновники перечислят деньги: в течение всего пяти рабочих дней.

Ещё одна новая возможность: маткапитал можно потратить на строительство или реконструкцию жилого дома, расположенного на садовом участке.

Напомним, с 15 апреля вступил в силу норма, согласно которой Пенсионный фонд начнёт автоматически оформлять сертификат на материнский капитал, передает «ПГ». Родителям не придется обращаться в ПФР с заявлением: фонд сам получит все данные о родившемся ребёнке из загса. Уведомление о том, что семье предоставлен маткапитал, появится в личном кабинете одного из родителей на портале госуслуг или на сайте ПФР.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Воспользуетесь вариантом онлайн?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
13:50 11-04-2020
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
13:42 11-04-2020
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
Бердск75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
13:33 11-04-2020
75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
13:29 11-04-2020
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
13:20 11-04-2020
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска 1
13:13 11-04-2020
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля 3
13:13 11-04-2020
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
13:12 11-04-2020
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
13:01 11-04-2020
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области
12:51 11-04-2020
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области