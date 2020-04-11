Новую тест-систему на антитела к новому коронавирусу разработал научный центр «Вектор» под Новосибирском

Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

О регистрации тест-системы Роспотребнадзора на антитела к новому коронавирусу сообщил Роспотребнадзор

Государственный научный центр «Вектор», расположенный под Новосибирском, зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу. Об этом в пятницу сообщили в Роспотребнадзоре.

Тест-система разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания. Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным.

Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.