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Новую тест-систему на антитела к новому коронавирусу разработал научный центр «Вектор» под Новосибирском

12:10 11.04.2020 Фото: pexels
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Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

Новую тест систему на антитела к новому коронавирусу разработал научный центр Вектор под Новосибирском
О регистрации тест-системы Роспотребнадзора на антитела к новому коронавирусу сообщил Роспотребнадзор
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Новую тест систему на антитела к новому коронавирусу разработал научный центр Вектор под Новосибирском

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Государственный научный центр «Вектор», расположенный под Новосибирском,  зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу. Об этом в пятницу сообщили в Роспотребнадзоре.

Тест-система разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания. Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным.

Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

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