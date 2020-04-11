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Строгая изоляция прибывающих из-за границы приблизит конец эпидемии COVID-19 в России, заявил академик

12:40 11.04.2020 Фото: Скриншот видео ТВЦ
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За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. При этом своей очереди ждут ещё 25,8 тысячи человек. Виктор малеев: самый оптимистичный прогноз на окончание эпидемии коронавируса в РФ — начало июня.

Строгая изоляция прибывающих из за границы приблизит конец эпидемии COVID 19 в России, заявил академик
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, когда может закончиться пандемия
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Строгая изоляция прибывающих из за границы приблизит конец эпидемии COVID 19 в России, заявил академик

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Точных и научно обоснованных прогнозов, когда в России пойдёт на спад эпидемия коронавируса, сейчас не может дать никто. Пока учёные высказывают лишь предположения на этот счёт. Но вот что может существенно сократить этот срок всеобщей самоизоляции и действия экстренных мер, «Парламентской газете» рассказал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По словам Малеева, потенциальные риски для России продолжают нести страны, где зафиксировано больше всего заразившихся.

«Это, например, Испания, Таиланд, — подчеркнул эксперт. — Поэтому всех, кто прилетает, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года, направляют в зависимости от места жительства на домашний карантин или в специальный обсерватор, который создали и открыли региональные власти».

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. При этом своей очереди ждут ещё 25,8 тысячи человек.

Помимо этого, рассказал Малеев, до сих пор неизвестно, какую угрозу ждать от стран, где коронавирус вообще не был зафиксирован или официальное количество заболевших крайне мало. «Мы не знаем, что будет в Африке, в Индии, где нет возможности тестировать население, — пояснил он. — Огромное количество людей до сих пор не обследовано, и, вероятно, из этих регионов может пойти новая волна заражений по всему миру».

Оптимистический вариант — июнь
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 30 апреля. Люди должны выходить из дома только по крайней необходимости, чтобы максимально сократить контакты. А тем, кто заразился коронавирусом, предписана принудительная самоизоляция с серьёзным наказанием за её нарушение.

«Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации Правительства по предотвращению распространения вируса», — сделал акцент Малеев.

Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать самоизоляцию.

По мнению академика, самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня. Но он сбудется только при условии, что события будут развиваться наилучшим образом, не случится серьёзных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём, — отметил академик. — Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше».

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