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Медсестра приехала из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 человека в больнице Ульяновска

12:28 11.04.2020 Фото: Nso.ru
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Медик приступила к работе 13 марта, не сообщив о зарубежной поездке. 9 апреля пациентка выписана, так как повторный анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. В регионе заразились всего 40 человек.

Медсестра приехала из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 человека в больнице Ульяновска
В Ульяновской области подтвердилось 34 случая заболевания коронавирусом

В Ульяновской области подтвердилось 34 случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе региона 10 апреля. Все случаи заболевания зарегистрированы за последние сутки.

Ранее Сергей Морозов в своем ежедневном обращении упоминал данных пациентов, первичные положительные результаты на которых были известны еще 7 апреля. Все заболевшие и ранее находились под медицинским наблюдением и контролем. В настоящее время стал известен повторный результат анализов, который также оказался положительным.


По информации регионального Министерства здравоохранения, все 34 человека являются контактными с медицинской сестрой Карсунской районной больницы, которая вернулась 10 марта из ОАЭ без признаков ОРВИ, и 13 марта поступила к своим рабочим обязанностям, не сообщив работодателю о том, что выезжала за границу.

Напомним, по состоянию на 9 апреля пациентка выписана, так как повторный анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.

У всех пациентов, с положительным повторным результатом анализа на коронавирусную инфекцию состояние удовлетворительное. Всего официально подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в настоящее время в регионе 40, два из которых выздоровели.

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