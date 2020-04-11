Медсестра приехала из ОАЭ и заразила коронавирусом 34 человека в больнице Ульяновска

Медик приступила к работе 13 марта, не сообщив о зарубежной поездке. 9 апреля пациентка выписана, так как повторный анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. В регионе заразились всего 40 человек.

В Ульяновской области подтвердилось 34 случая заболевания коронавирусом

В Ульяновской области подтвердилось 34 случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе региона 10 апреля. Все случаи заболевания зарегистрированы за последние сутки.

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Ранее Сергей Морозов в своем ежедневном обращении упоминал данных пациентов, первичные положительные результаты на которых были известны еще 7 апреля. Все заболевшие и ранее находились под медицинским наблюдением и контролем. В настоящее время стал известен повторный результат анализов, который также оказался положительным.



По информации регионального Министерства здравоохранения, все 34 человека являются контактными с медицинской сестрой Карсунской районной больницы, которая вернулась 10 марта из ОАЭ без признаков ОРВИ, и 13 марта поступила к своим рабочим обязанностям, не сообщив работодателю о том, что выезжала за границу.Напомним, по состоянию на 9 апреля пациентка выписана, так как повторный анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.У всех пациентов, с положительным повторным результатом анализа на коронавирусную инфекцию состояние удовлетворительное. Всего официально подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в настоящее время в регионе 40, два из которых выздоровели.