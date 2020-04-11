11.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье

13:12 11.04.2020 Фото: pexels.com
0

Владелица салона аргументировала: в парикмахерских нет скопления людей — мастер и клиент, а в работу внесли изменения — дистанция, санобработка, маски и бахилы. Разрешили работать только салонам с отдельным входом.

Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
Заболевших коронавирусом становится больше

В Приморском крае возобновили работу парикмахерские. Работать заведениям разрешили при соблюдении ряда условий.

Чтобы этого добиться, владелица салона красоты «Teperikova» во Владивостоке Алеся Теперикова создала петицию на тему открытия салонного бизнеса и обратилась напрямую к губернатору. Петиция собрала около семи тысяч подписей и получила широкую огласку. В течение шести дней ей пришел ответ от губернатора, и удалось добиться решения. В интервью радио Sputnik владелица салона Алеся Теперикова рассказала, как ей это удалось.

«Петицию я создавал со своим юристам. Мы предложили разрешить работу парикмахерских. Внесли пояснения, что запись клиентов будет осуществляться только в режиме онлайн, что в помещении расстояние между креслами будет не менее 1,5 метров. Мы предложили, что на входе в помещение сотрудникам и клиентам будет изменяться температура, выдаваться маска, обрабатываться раствором руки и на ноги одеваться одноразовые бахилы. После каждого клиента будет происходить обработка места обслуживания, и все инструменты будут дезинфицироваться согласно нормам СанПиН. Все расходные материалы будут одноразовые, индивидуальны для каждого клиента» – рассказала Алеся Теперикова.

Владелица салона Teperikova объяснила, почему можно возобновить работу парикмахерских.

«Работа в бьюти-индустрии не несет за собой какого-то массового скопления людей – один мастер, один клиент. В 2019 году был ужесточены санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и режиму работы организаций, оказывающих парикмахерские и косметичкие услуги», – рассказала Алеся Теперикова.

Алеся Теперикова добавила, что функционируют все парикмахерские Приморского края, кроме тех, которые находятся в торговых центрах, в местах массового скопления и которые не имеют отдельного входа.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
13:50 11-04-2020
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
13:42 11-04-2020
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
Бердск75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
13:33 11-04-2020
75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
13:29 11-04-2020
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
13:20 11-04-2020
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска 1
13:13 11-04-2020
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля 3
13:13 11-04-2020
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
13:12 11-04-2020
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
13:01 11-04-2020
Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области
12:51 11-04-2020
Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области