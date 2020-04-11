Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье

Владелица салона аргументировала: в парикмахерских нет скопления людей — мастер и клиент, а в работу внесли изменения — дистанция, санобработка, маски и бахилы. Разрешили работать только салонам с отдельным входом.

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В Приморском крае возобновили работу парикмахерские. Работать заведениям разрешили при соблюдении ряда условий.

Чтобы этого добиться, владелица салона красоты «Teperikova» во Владивостоке Алеся Теперикова создала петицию на тему открытия салонного бизнеса и обратилась напрямую к губернатору. Петиция собрала около семи тысяч подписей и получила широкую огласку. В течение шести дней ей пришел ответ от губернатора, и удалось добиться решения. В интервью радио Sputnik владелица салона Алеся Теперикова рассказала, как ей это удалось.

«Петицию я создавал со своим юристам. Мы предложили разрешить работу парикмахерских. Внесли пояснения, что запись клиентов будет осуществляться только в режиме онлайн, что в помещении расстояние между креслами будет не менее 1,5 метров. Мы предложили, что на входе в помещение сотрудникам и клиентам будет изменяться температура, выдаваться маска, обрабатываться раствором руки и на ноги одеваться одноразовые бахилы. После каждого клиента будет происходить обработка места обслуживания, и все инструменты будут дезинфицироваться согласно нормам СанПиН. Все расходные материалы будут одноразовые, индивидуальны для каждого клиента» – рассказала Алеся Теперикова.

Владелица салона Teperikova объяснила, почему можно возобновить работу парикмахерских.

«Работа в бьюти-индустрии не несет за собой какого-то массового скопления людей – один мастер, один клиент. В 2019 году был ужесточены санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и режиму работы организаций, оказывающих парикмахерские и косметичкие услуги», – рассказала Алеся Теперикова.

Алеся Теперикова добавила, что функционируют все парикмахерские Приморского края, кроме тех, которые находятся в торговых центрах, в местах массового скопления и которые не имеют отдельного входа.