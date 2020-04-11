Пропал без вести 38-летний хромой мужчина без пальцев на левой руке в Новосибирской области

Александр Саврасов ушел от магазина в Пашино 29 марта и до сих пор не вернулся. Его разыскивает полиция. Из других примет исчезнувшего — голубые глаза, шрам над правой бровью и маленький рост. Ориентировка.

Разыскивается без вести пропавший Саврасов Александр Александрович, 15.11.1981 г.р.

Отделом полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавший Саврасов Александр Александрович, 15.11.1981 г.р., который 29 марта 2020 года ушел от магазина по адресу: поселок Пашино, ул. Новоуральская, д. 17, и до настоящего времени не вернулся. Об этом сегодня, 11 апреля,сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Особые приметы: отсутствуют пальцы на левой руке, справа над бровью шрам 2 см, хромает на правую ногу.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка светло-синяя, джинсы синего цвета, кроссовки черные.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61, 8(383) 232-19-74.