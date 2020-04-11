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На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске

13:20 11.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пенсионер переходил проезжую часть на ул. Дуси Ковальчук в неположенном месте. Полицейские выясняют, что виноват в трагическом ДТП.

На смерть сбила 72 летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
ГИБДД выясняет обстоятельства смертельного ДТП

В Заельцовском районе Новосибирска автомобилем сбит пешеход, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

10 апреля в 23.40 водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по улице Дуси Ковальчук от площади Калинина в сторону улицы Дачной и у дома №179 совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП 72-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

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