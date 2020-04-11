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Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР

13:42 11.04.2020 Фото: СКР
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Возбуждено еще три уголовных дела о распространении в Сети ложной информации о коронавирусе. Сведения о введении в столице пропускного режима тоже не соответствует действительности.

Фейки о заражении COVID 19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
Следователи возбудили уголовные дела о фейках, связанных с коронавирусом

В СК России возбуждены еще уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В Главном следственном управлении СКР возбуждены три уголовных дела по ст.207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения.

Установлено, что в сети Интернет размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии, а также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве.

Действиям лиц, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка.
По уголовным делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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