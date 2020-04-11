11.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Завозят COVID-19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР

13:01 11.04.2020 Фото: pixabay.com
0

В минувший четверг 28 инфицированных коронавирусом граждан КНР были выявлены в граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, все они въехали в Китай из РФ. Всего коронавирус был обнаружен у 155 человек, вернувшихся из России.

Завозят COVID 19 в Китай из России: На борьбу с коронавирусом в РФ отправит своих врачей КНР
Китай отправит в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте МИД КНР.

«Китайское правительство приняло решение о направлении в Россию группы медицинских специалистов для оказания помощи в противостоянии коронавирусу», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в субботу.

Он отметил, что группа сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Она отправится в Россию в первой половине дня 11 апреля.

В минувший четверг 28 инфицированных коронавирусом граждан КНР были выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, все они въехали в Китай из РФ. Всего коронавирус был обнаружен у 155 человек, вернувшихся из России, передает «интерфакс».

В России, по состоянию на пятницу, было выявлено 11 917 заразившихся коронавирусом, умерли 94 человека, 795 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших COVID-19 в Москве — 7 822 человек. На этом фоне мэр российской столицы объявил о введении на следующей неделе пропускного режима, а также о приостановке работы почти всех предприятий.

В Китае за минувшие сутки было выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19, 42 — у прибывших в страну из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР. В китайских больницах остаются 1 089 пациентов с коронавирусом. За все время эпидемии в Китае зарегистрировано 81 953 случая заболевания, умерли 3 339 человек, более 77 тыс. пациентов выздоровели.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В Китае не случится новой волны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыросла оплата коммуналки при самоизоляции в онлайн-режиме в Бердске
14:07 11-04-2020
Выросла оплата коммуналки при самоизоляции в онлайн-режиме в Бердске
Санкции против отказавшихся вывозить своих граждан из США стран хочет ввести Трамп
13:58 11-04-2020
Санкции против отказавшихся вывозить своих граждан из США стран хочет ввести Трамп
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
13:50 11-04-2020
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 - самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
13:42 11-04-2020
Фейки о заражении COVID-19 российских военных в Сирии и продлении самоизоляции на 1 год в Москве расследует СКР
Бердск75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
13:33 11-04-2020
75 дней до Победы: гитлеровцы в оккупированных местностях натворили несказанные зверства
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
13:29 11-04-2020
Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
13:20 11-04-2020
На смерть сбила 72-летнего пешехода на ночной дороге Toyota Corolla в Новосибирске
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска 1
13:13 11-04-2020
Моют подъезд 2 литрами воды в центре Бердска
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля 3
13:13 11-04-2020
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье
13:12 11-04-2020
Добилась открытия салона красоты Teperikova в самоизоляцию через петицию бизнеследи в Приморье