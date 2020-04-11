Страшное видео с Острова мертвых: братские могилы умерших от СOVID-19 создают из траншее на острое Харт в США

За сутки в США умерло более 2000 человек. На острове Харт, расположенном недалеко от Нью-Йорка вырыли длинную траншею, в которую люди в костюмах химзащиты в три ряда складывают гробы.

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Страшные кадры опубликовали 10 апреля Washington Post и агентство Reuters.

Видео, снятое с беспилотника, сделано 8 апреля на острове Харт, расположенном недалеко от Нью-Йорка. На кадрах видна длинная траншея, в которую люди в костюмах химзащиты в три ряда складывают гробы. В них лежат тела людей, погибших от коронавируса.

Внутри братской могилы работает бульдозер, который подвозит похоронной команде новые гробы.

Сверху над рядами одинаковых гробов укладывается изолирующий материал. Дальше они будут засыпаны землей, а траншея утрамбована.

Остров Харт в последние дни в американских СМИ называют не иначе как Остров мертвых.

Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

Днем ранее число летальных случаев COVID-19 в США составляло 16 129. На настоящий момент количество смертей достигло 18 637, сообщает университет.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось более 2508 жителей страны.

Всего, по данным университета, в США с начала эпидемии было выявлено 499,2 тыс. случаев заражения. По этому показателю страна находится на первом месте в мире.