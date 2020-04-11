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Санкции против отказавшихся вывозить своих граждан из США стран хочет ввести Трамп

13:58 11.04.2020 Фото: Википедии
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В меморандуме, подписанном президентом США, сказано, что такие страны создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев.

Санкции против отказавшихся вывозить своих граждан из США стран хочет ввести Трамп
Вашингтон может ввести санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии. Текст документа распространила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной [коронавирусом] SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов», — подчеркивается в меморандуме.

Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список таких стран госсекретарю, после чего тот обязан «не позднее, чем в течение 7 дней после получения [списка], принять и начать исполнение плана по введению визовых санкций».

«Введенные санкции <…> должны прекращать действовать, если министр внутренней безопасности уведомит госсекретаря о том, что иностранное государство возобновило без необоснованных задержек прием иностранцев, являющихся его гражданами, подданными или резидентами, когда к ним обратились с просьбой забрать этих иностранцев», — отмечается в документе. Меморандум прекратит свое действие 31 декабря 2020 года, «если не будет продлен», говорится в тексте.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано 499 252 случая заражения коронавирусом. Умерли 18 637 человек, выздоровели 28 790.

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