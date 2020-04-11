Выросла оплата коммуналки при самоизоляции в онлайн-режиме в Бердске

КБУ и УК стараются научить абонентов платить за услуги ЖКХ, не выходя из дома. Для этого работает многоканальная телефонная линия. Проявите терпение и дождитесь ответа.

В Бердске снова открылись кассы по приемы платы за услуги ЖКХ

После введения режима строгой самоизоляции муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска временно приостановил прием абонентов в офисе. Для населения открыт прием заявлений через интернет-приемную.

— Мы открыты для обращений, вопросов, жалоб. Есть многоканальный телефон 5-61-57. Мы постарались установить дежурство, но звонков очень много. Я хочу попросить наших абонентов проявить терпение при ожидании ответа — нагрузка большая на телефонную линию, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий.

Что бы оставить заявление или задать вопрос достаточно перейти на вкладку «Интернет-приемная», заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы. Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным.

Кроме того, Лапицкий напомнил, что в условиях самоизоляции по коронавируса следует оплачивать коммунальные услуги в онлайн-режиме. По его словам, в последние дни заметно прибавились сборы от бердчан, которые платят, не выходя из дома, используя интернет.

Пока не буду оперировать цифрами и прогнозами. Но идет в сторону увеличения. Люди осваивают онлайн. И мы, и управляющие компании стараются направлять абонентов. Все понятно станет к концу месяца,- прокомментировал коммерческий директор КБУ.