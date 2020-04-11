Экраны для лица вместо масок от коронавируса набирают популярность в России

По мнению доктора медицинских наук Андрея Продеуса, подобные экраны хоть и не дают 100% защиту от вируса, но, как и любой другой закрывающий элемент защиты, способны снизить риск заражения.

Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса

Новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица — набирает в России все большую популярность. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

«Неожиданную популярность у россиян они приобрели из-за сложностей с приобретением обычных медицинских масок», — отмечается в сообщении. Продавцы защитных экранов утверждают, что такие средства личной защиты способны предотвратить заражение вирусами.

По мнению доктора медицинских наук Андрея Продеуса, подобные экраны хоть и не дают 100% защиту от вируса, но, как и любой другой закрывающий элемент защиты, способны снизить риск заражения.

«Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже», — отметил врач.

Самым эффективным способом не заразиться коронавирусом, по мнению специалистов, по-прежнему остается самоизоляция и нахождение дома.