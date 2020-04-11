Утонули 8-летняя девочка и бросившийся ее спасать молодой человек в реке Иркутской области

Трое детей играли на льду. Девочка провалилась в реку у моста в Усолье-Сибирском. Проходившие мимо взрослые кинулись на помощь. Но 29-летний мужчина сам ушел под воду. Труп ребенка нашли спасатели.

Сейчас спасателю ищут тело утонувшего

В Усольском районе на месте утопления малолетнего ребенка и мужчины работает следственно-оперативная группа, сообщили сегодня, 11 апреля, в управлении СКР по Иркутской области.

Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское проводится доследственная проверка по факту происшествия, в котором погибла малолетняя девочка и прохожий мужчина.

В пятницу днем в районе старого Китойского моста в Усольском районе Иркутской области две сестры 2012 и 2014 года рождения и малолетний мальчик играли на льду реки. В какой-то момент девочка 2012 года рождения провалилась под лёд, ребята стали звать на помощь взрослых. В этот момент по мосту шли молодые люди. Парень 1991 года рождения поспешил вниз и бросился в реку за ребёнком.

Со слов очевидцев следует, что мужчина проплыл совсем немного и ушел под воду. Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли погибшего ребенка на берег, поиски тела мужчины продолжаются. Глубина в данном месте от 1,5 до 3 метров.

-Сотрудники правоохранительных органов обращаются к родителям несовершеннолетних с просьбой усилить контроль за их местонахождением, не допускать их самовольных прогулок и провести беседы по правилам безопасности на водоемах, — заявили в СК.