Заразились 1,7 млн человек в мире коронавирусом на 11 апреля. Прирост за сутки — более 95 тыс. новых случаев

COVID-19 выявлен в 182 странах мира. Продолжают регистрировать заболевших и в Китае. В России под контролем остаются 159 936 человек.

На обсервации в России размещено 3092 человека с подозрением на коронавирус

В мире по состоянию на 08.00 по мск 11.04.2020 зарегистрировано 1 млн 696 тыс. 003 подтверждённых случая (прирост за сутки 95 291 случай; 6 . В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 612 617 случаев (за последние сутки прирост 95 210; 6,3 .

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 11.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 386. За сутки по состоянию прирост составил 81 случай (0,10 . Случаев с летальным исходом – 3 349 (летальность 4 .

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 10.04.2020 досмотрено 5 106 135 человек, за этот период выявлено 557 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 475 375 человек, по состоянию на 10.04.2020 под контролем остаются 159 936 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 421 обсерватор на 31389 мест, из них развернуто 211 обсерваторов на 18463 места, где размещено 3092 человека.

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.