11.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Заразились 1,7 млн человек в мире коронавирусом на 11 апреля. Прирост за сутки — более 95 тыс. новых случаев

14:49 11.04.2020 Фото: pexels.com
0

COVID-19 выявлен в 182 странах мира. Продолжают регистрировать заболевших и в Китае. В России под контролем остаются 159 936 человек.

Заразились 1,7 млн человек в мире коронавирусом на 11 апреля. Прирост за сутки более 95 тыс. новых случаев
На обсервации в России размещено 3092 человека с подозрением на коронавирус

В мире по состоянию на 08.00 по мск 11.04.2020 зарегистрировано 1 млн 696 тыс. 003 подтверждённых случая (прирост за сутки 95 291 случай; 6 Заразились 1,7 млн человек в мире коронавирусом на 11 апреля. Прирост за сутки более 95 тыс. новых случаев . В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 612 617 случаев (за последние сутки прирост 95 210; 6,3 Заразились 1,7 млн человек в мире коронавирусом на 11 апреля. Прирост за сутки более 95 тыс. новых случаев .

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 11.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 386. За сутки по состоянию прирост составил 81 случай (0,10 Заразились 1,7 млн человек в мире коронавирусом на 11 апреля. Прирост за сутки более 95 тыс. новых случаев . Случаев с летальным исходом – 3 349 (летальность 4 Заразились 1,7 млн человек в мире коронавирусом на 11 апреля. Прирост за сутки более 95 тыс. новых случаев .

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 10.04.2020 досмотрено 5 106 135 человек, за этот период выявлено 557 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 475 375 человек, по состоянию на 10.04.2020 под контролем остаются 159 936 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 421 обсерватор на 31389 мест, из них развернуто 211 обсерваторов на 18463 места, где размещено 3092 человека.

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько будет жертв?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска 16
17:14 11-04-2020
Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля 3
17:13 11-04-2020
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля
БердскЧто такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы 18
17:10 11-04-2020
Что такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы
Розыск: На видео попал укравший бензин на 2000 рублей и прокативший заправщика на капоте Mercedes-Benz W221 в Новосибирске 3
17:06 11-04-2020
Розыск: На видео попал укравший бензин на 2000 рублей и прокативший заправщика на капоте Mercedes-Benz W221 в Новосибирске
Согласились испытать на себе вакцину от COVID-19 более 300 добровольцев
16:59 11-04-2020
Согласились испытать на себе вакцину от COVID-19 более 300 добровольцев
Наказывать за фальсификацию данных для кредитных каникул просят российские банки Мишустина
16:50 11-04-2020
Наказывать за фальсификацию данных для кредитных каникул просят российские банки Мишустина
БердскПомогают врачам лечить изолированных при коронавирусе студенты НГМУ в больнице Бердска
16:31 11-04-2020
Помогают врачам лечить изолированных при коронавирусе студенты НГМУ в больнице Бердска
Труп 20-летнего мужчины нашли после пожара в общежитии Новосибирска. Люди прыгали из окон, спасаясь от огня
16:20 11-04-2020
Труп 20-летнего мужчины нашли после пожара в общежитии Новосибирска. Люди прыгали из окон, спасаясь от огня
Как рожать и делать ли ЭКО в пандемию коронавируса? Рассказал глава Минздрава России 1
16:07 11-04-2020
Как рожать и делать ли ЭКО в пандемию коронавируса? Рассказал глава Минздрава России
БердскМоют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса 2
16:00 11-04-2020
Моют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса