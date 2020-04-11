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1796 россиян заразились коронавирусом за сутки к 11 апреля. Скончались 18 человек

15:04 11.04.2020 Фото: pexels.com
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За весь период эпидемии умерли от коронавирусной инфекции 94 россиянина. Всего в России около 20 тыс. больных COVID-19 в 82 регионах.

1796 россиян заразились коронавирусом за сутки к 11 апреля. Скончались 18 человек
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1796 россиян заразились коронавирусом за сутки к 11 апреля. Скончались 18 человек

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1 786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах — первые заболевшие появились в Туве. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло.

«В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94», — говорится в сообщении штаба.

Новые 1 124 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 7,8 тыс. зараженных. Также зараженные зафиксированы в еще 56 регионах страны:

Отмечается, что за сутки выписаны 97 человек в 27 регионах, в том числе 43 в Москве, 14 в Московской области и шесть в Новосибирской.

Летальные исходы зафиксированы в Москве — 12, Краснодарском крае — два, Республике Марий Эл — один, Нижегородской области — один, Ставропольском край — один и Ямало-Ненецком АО — один.

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