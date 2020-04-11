Как рожать и делать ли ЭКО в пандемию коронавируса? Рассказал глава Минздрава России

По оценке Михаила Мурашко, россияне не до конца осознали важность самоизоляции. Помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией и чем опасны шашлыки.

Глава Минздрава Михаил Мурашко: россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции

Обострение ситуации с новой коронавирусной инфекцией в России по сравнению с другими странами мира удается сдерживать, в том числе, благодаря быстрому реагированию на проблемы отечественной системы здравоохранения. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, помогает ли самоизоляция справиться с ростом числа заболевших, стоит ли сейчас проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помогают ли лимон и имбирь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Михаил Альбертович, в последние дни в России фиксируется значительный прирост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. Может ли это быть связано с тем, что две недели назад некоторые россияне предпочли самоизоляции шашлыки в городских парках?

— Оценка эффективности предпринимаемых мер не отображается только в приросте заболевших. Есть ряд других коэффициентов, которые говорят об эффективности, потому что, в любом случае, когда идет инфекционный процесс, прирост будет. Другой вопрос — это скорость этого прироста. Все ограничительные меры предпринимаются для уменьшения нагрузки и на медицинские организации, и на уменьшение числа заболевших. Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры. К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, коэффициент развития эпидемиологического процесса, тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер.

— После массового выхода людей на шашлыки прошло две недели — срок инкубационного периода коронавирусной инфекции, может ли рост числа заболевших быть связан с игнорированием самоизоляции?

— Думаю, что две недели после введения ограничительных мероприятий — это как раз тот срок, когда все еще должно следовать тем процессам, которые были до введения этих мер. Думаю, связывать рост числа заболевших с одним событием не нужно, активность была не только на природе.

— Есть разные прогнозы того, когда мы достигнем пика заболеваемости или перейдем на плато. Одним из периодов назывался конец мая — начало июня. Как вы оцениваете ситуацию?

— Существуют всевозможные сценарии развития ситуации. Они связаны, в первую очередь, с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса. Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время. Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить.

— Стоит ли ужесточить меры для населения?

— Думаю, что итоги недели покажут, как будет развиваться ситуация. Тогда будут сделаны выводы.

— Россияне начали массово скупать лимоны, чеснок и имбирь для повышения иммунитета. Насколько это действенно в ситуации с коронавирусной инфекцией?

— В текущей ситуации уровень иммунитета имеет значение, потому что все основные медицинские разработки ведутся по двум направлениям. Первое — это препараты, которые непосредственно нейтрализуют вирус и блокируют его развитие. Второе — группа препаратов, которые повышают иммунитет. Но ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке. Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов.

Думаю, что препараты отечественного производства полного цикла, которые повышают уровень интерферона, могут быть использованы для лечения и профилактики легких форм коронавирусной инфекции. Здесь необходимо помнить о том, что коронавирусная инфекция схожа с обычными респираторными заболеваниями, но тяжесть, течение и развитие осложнений значимо отличается. Поэтому если человек в первые два-три дня выбирает неточную или не принимает никакой терапии, риск тяжелых осложнений возрастает.

— Но при этом, нужно напомнить, что лечение может назначать только врач.

— В любом случае, по назначению специалиста. Есть ряд препаратов, которые может рекомендовать врач в качестве профилактики — препараты, которые могут приниматься дискретно, то есть в прерывистом режиме, чтобы не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Это, как правило, иммуностимулирующие препараты. Здесь тоже можно проконсультироваться с врачом. Я думаю, что нужно уйти от скептицизма, который присутствовал по поводу ряда препаратов.

— Как в текущей ситуации в России проходят роды?

— Кардинально для беременных и рожениц ничего не поменялось. Если же пациентка является носителем инфекции, конечно, она изолируется. Есть уже несколько пациенток, которые имеют диагноз пневмония, и, конечно же, течение пневмонии у беременных всегда сопряжено с большими рисками. Беременная женщина должна соблюдать режим более тщательно, чем все остальные. Хотя при коронавирусной инфекции беременные меньше подвержены риску в сравнении с другими инфекциями аналогичного типа, которые встречались ранее.

— А как обстоят сегодня дела с процедурой экстракорпорального оплодотворения?

— Сейчас, в этот период, ее лучше не проводить, отложить. По наблюдениям, которые ведутся в России и мире, с новорожденными детьми проблем не возникает. Но это с новорожденными детьми. Когда мы говорим о процедуре ЭКО, одним из осложнений, которое возникает при коронавирусной инфекции, приводит к повышению свертываемости крови. Это в том числе может привести к критической форме развития этого осложнения — тромбообразованию. Эти ситуации однозначно не очень хорошо сочетаются с процедурой ЭКО, потому что есть пациентки с наследственными формами тромбофилических осложнений, а вирусная инфекция плюс наследственная предрасположенность, которая дополняет и негативно влияет, усиливает негативный эффект. Сейчас ЭКО лучше отложить.

— Женщины, которые уже начали подготовительный этап, могут приостановить процедуру и вернуться к ней позже?

— Подготовительные этапы бывают на разных стадиях, в каждой конкретной ситуации нужно консультироваться с врачом. Лечащий врач оценит риски и даст совет, как поступить.

— Недавно в одном из интервью вы сказали, что диагноз коронавирусная инфекция можно ставить, не дожидаясь лабораторных исследований.

— Это постановка диагноза по клинической картине, но подтверждение нужно делать всегда. Но сроки принятия решений иногда диктуют более сжатые сроки, поэтому, если есть клиника коронавирусной инфекции, нужно ставить диагноз по клинической картине.

— Последний вопрос не связан напрямую с коронавирусом, но непосредственно касается нашего здоровья. 3 апреля президент России подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных в условиях ЧС. Как вы относитесь к этой инициативе, какие последствия она может иметь?

— Все зависит от того, как мы воспринимаем дистанционную продажу — как добро или как негативную составляющую. Конечно, дистанционная продажа в современных условиях — это позитивный фактор. Настораживает, что всегда существуют риски для недобросовестных продавцов, аптечных организаций или организаций, которые скрываются под видом лицензированных фармацевтических организаций. Росздравнадзор в предыдущие периоды неоднократно выявлял большое количество правонарушений. Конечно, нам бы хотелось, чтобы все было сопряжено с маркировкой лекарственных препаратов в первую очередь. Во всяком случае, чтобы убедиться в легальности препарата, чтобы знать: он не был выведен из оборота по тем или иным причинам, не был украден.