Труп 20-летнего мужчины нашли после пожара в общежитии Новосибирска. Люди прыгали из окон, спасаясь от огня

СК возбудил уголовное дело. В ночном пожаре эвакуировали 43 человека, есть тяжело пострадавшие, которых пожарные выносили на руках. Квартира на третьем этаже выгорела полностью.

Квартира в общежитии полностью выгорела

Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в котором погиб человек, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области днем 11 апреля.

10 апреля в вечернее время в одной из комнат общежития, расположенного по ул. Котовского в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. После тушения пожара в комнате было обнаружено тело 20- летнего мужчины.

По данному факту следователем следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за жизнь тяжелых пострадавших на пожаре борются врачи. До прибытия пожарной охраны с третьего этажа выпрыгнула женщина, она госпитализирована. Сгорела квартира. Пожарные выводили людей по подъезду в масках и эвакуировали по автолестницам — всего 43 человека.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. На тушение привлекались 59 человек личного состава и 19 единиц техники. На месте происшествия находятся представители администрации района, а также сотрудники полиции. Причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.