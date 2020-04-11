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Помогают врачам лечить изолированных при коронавирусе студенты НГМУ в больнице Бердска

16:31 11.04.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Они работают с диспансерной неинфицированной группой пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся в режиме изоляции. Главврач Бердской ЦГБ надеется, что по окончании вуза они придут работать в горобольницу.

Помогают врачам лечить изолированных при коронавирусе студенты НГМУ в больнице Бердска
Студенты НГМУ помогают Бердской ЦГБ в период пандемии

На этой неделе сотрудникам Бердской центральной городской больницы на помощь пришли студенты старших курсов Новосибирского государственного медицинского университета. Ребята вступили в ряды волонтеров, чтобы помочь своим коллегам в это горячее для всех медицинских работников время.

Все студенты уже являются сертифицированными специалистами и могут оказывать доврачебную медицинскую помощь. Они работают с диспансерной неинфицированной группой пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся в режиме изоляции.

— Наши студенты осуществляют патронаж: собирают анамнез, измеряют давление, пульс, температуру, — рассказала главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская.

Ежедневно будущие врачи совершают порядка 45 выездов. Это помогает уменьшить нагрузку на участковых терапевтов и средний медицинский персона ЦГБ, которая в период пандемии значительно возросла, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Алла Николаевна отметила, что молодые доктора очень внимательно относятся к своей работе и ко всем пациентам:

— Я надеюсь, что такая форма взаимодействия даст хороший результат нашему общему делу. Это только старт, первый опыт работы у нас студентов из НГМУ. После учебы ребята из Новосибирска приезжают к нам в Бердск и работают здесь в течении двух часов. Изначально перед нами стоял вопрос транспортировки, но благодаря поддержке администрации города Бердска ежедневный трансфер для студентов был организован очень быстро.

Сами студенты не представляют для себя возможным оставаться в стороне в то время, когда их помощь необходима людям.

— Это было осознанное решение! В нашем общем чате по всему университету появилось сообщение о том, что планируется создание большого отряда добровольцев, которые по необходимости будут оказывать помощь разным поликлиникам. Огромное количество ребят откликнулось на это предложение, в общем отряде состоит порядка 145 человек, — рассказала студентка лечебного факультета НГМУ Вероника Суханова, — а когда поступила просьба от Бердской ЦГБ, сформировалась наша команда, которую мы назвали «Медицинский резерв».

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Придут студенты работать в ЦГБ Бердска?

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