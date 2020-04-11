Наказывать за фальсификацию данных для кредитных каникул просят российские банки Мишустина

Банки попросили ввести наказание за подделку данных для кредитных каникул

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил властям новый пакет предложений о регуляторных послаблениях, где, в частности, попросил установить ответственность для заемщиков, которые недобросовестно воспользовались кредитными каникулами. Письма и предложения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

Участники рынка попросили Мишустина внести изменения в законы, регулирующие механизм кредитных каникул, который начал действовать с 6 апреля. В частности, НСФР считает необходимым предусмотреть ответственность для заемщиков, которые злоупотребили правом и воспользовались каникулами в недобросовестных целях, например, предоставили подложные документы. Конкретных предложений, какими должны быть санкции (административная или уголовная ответственность), в письме не содержится.

Закон о кредитных каникулах был подписан Владимиром Путиным 3 апреля. Это одна из мер поддержки населения, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в условиях массового закрытия предприятий из-за мер по ограничению распространения коронавируса. Среди граждан на каникулы могут претендовать те заемщики, чьи среднемесячные доходы снизились более чем на 30%. По закону банки обязаны верить заявлениям заемщиков о снижении дохода и проверять их уже после предоставления каникул. Но если заемщик получил каникулы, не соблюдя условий, ему придется заплатить штраф за тот период, когда он не вносил процентные платежи.

Правительство дополнительно ограничило каникулы, введя максимальный размер кредита, позволяющий взять такую отсрочку. Например, по ипотечным кредитам лимит был установлен на уровне 1,5 млн руб., что отрезало от получения льготы две трети всех ипотечных заемщиков. 10 апреля правительство увеличило кредитные лимиты для регионов с высокими ценами на жилье: для Москвы — до 4,5 млн руб., а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 млн руб. У банков есть и собственные программы для заемщиков: ВТБ предлагает кредитные каникулы для ипотечных заемщиков с кредитами до 8 млн руб. в Москве и до 3 млн руб. в регионах; Промсвязьбанк будет в течение апреля переносить дату платежа по кредиту для своих заемщиков, если на счете не хватает средств.

Превентивное обсуждение

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, сейчас только 10% заявок о получении кредитных каникул соответствуют требованиям закона. «Трудно ожидать от людей, что они будут внимательно изучать законы. Но есть ощущение, что есть люди, которые не очень добросовестно относятся к законным процедурам и, отдавая отчет в содеянном, начинают ссылаться на отсутствующие обстоятельства, предоставлять поддельные документы», — отмечает Емелин.

«Поэтому вопрос не столько в наказании, сколько в публичном обсуждении этого вопроса. Оно вполне способно оказать необходимое превентивное воздействие на тех, кто раздумывает о том, не воспользоваться ли им незаконно такой возможностью. Люди должны понимать, что это льгота, чтобы в нынешней непростой ситуации помочь нуждающимся, а не способ обмануть своего кредитора», — заключает собеседник РБК.

РБК направил запрос в крупнейшие российские банки — участники НСФР, ЦБ и правительство.

Нельзя сказать, что заемщики злоупотребляют правом использования кредитных каникул, сказал РБК зампред «Уралсиба» Станислав Тывес. Банк фиксирует повышенный интерес клиентов к возможности оформить каникулы: количество обращений о получении кредитных каникул в последние две недели на порядок превышает то, что банк фиксировал до середины марта 2020 года. «При этом заемщики, как правило, не знают ни об ограничениях по размеру максимальной суммы кредита, с которым могут быть предоставлены кредитные каникулы, ни о необходимости документально подтверждать снижение доходов более чем на 30%, ни о том, что в льготный период по кредиту продолжают начисляться проценты, которые в итоге все равно придется оплачивать», — перечисляет Тывес.

Клиенты также не всегда осознают, что, если подтвердить снижение дохода не удастся, на просрочке окажется сразу несколько ежемесячных платежей. «Нам приходится разъяснять это клиентам, после чего большая часть либо полностью отказывается от любой реструктуризации, либо выбирает стандартные банковские варианты, также предусматривающие снижение ежемесячной суммы платежа», — отмечает Тывес. В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили РБК, что пока банк не зафиксировал ни одного случая злоупотребления правом на кредитные каникулы.

В банке «Открытие» фиксируют единичные случаи попыток получить кредитные каникулы с помощью поддельных справок о доходах, сообщили в его пресс-службе. «Чтобы свести к минимуму возможность возникновения таких ситуаций, адекватную меру наказания считаем целесообразной», — указали там. ВТБ не фиксирует злоупотреблений клиентов своим правом на каникулы и сейчас ведет диалог с регулятором и другими участниками банковского сообщества по поводу методики расчета и источников получения информации о доходе клиентов, претендующих на поддержку в рамках закона о кредитных каникулах, сказали в РБК пресс-службе банка.

ЦБ пока что не предоставил данные о числе одобренных заявок на кредитные каникулы, объявленные правительством. «Пока по закону [о кредитных каникулах] рассмотрено очень мало заявлений», — сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 10 апреля. Но она раскрыла сведения о программах реструктуризации, которые банки ввели самостоятельно. Заемщики подали 107 тыс. заявлений о реструктуризации кредитов в период с 20 марта по 7 апреля. Банки рассмотрели 76 тыс. заявлений и одобрили только 11,5 тыс. — всего 15%.

Другие меры

Банки также попросили правительство предоставить возможность запрашивать у заемщика не один, а пакет документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления льготного периода. Банкам нужно больше информации, чтобы оценивать факторы, повлиявшие на снижение доходов, и исключать те, что «не связаны с возникновением у заемщика трудной жизненной ситуации», говорится в предложениях НСФР.

Кредитным организациям нужно получить и право запрашивать у заемщика дополнительные документы в течение всего льготного периода, чтобы была возможность завершить каникулы при прекращении действия необходимых условий. Сейчас у банков есть 90 дней или максимум 120 при отсрочке по уважительной причине для запроса документов у физического лица или государственных органов для подтверждения снижения доходов. Кредитные каникулы заемщики могут установить на срок до полугода.

Доходы, которые кредитные организации не получат в срок из-за каникул, банки хотели бы возместить. НСФР попросил правительство компенсировать выпадающие процентные доходы за счет субсидий из федерального бюджета. Банк России НСФР попросил рассмотреть возможность снижения надбавок к коэффициентам риска, чтобы снизить нагрузку на капитал. Кредитные каникулы приведут к существенному снижению доходов банков, опасаются в НСФР.