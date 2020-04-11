Согласились испытать на себе вакцину от COVID-19 более 300 добровольцев

Более 300 добровольцев подали заявки на участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса, которую разрабатывает государственный научный центр «Вектор». Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью программе «Время» на Первом канале.
«На клинические исследования у нас выходят добровольцы, в первую очередь, из Новосибирской области. Связано это именно с нашим местоположением. Хотя таких обращений у нас было очень много, их более 300 из различных регионов Российской Федерации», — сказал он.
По словам Максютова, многие сотрудники «Вектора» также желают участвовать в клинических исследованиях разработанных центром вакцин.
Ранее Максютов на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией сказал, что центр «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцины против коронавируса уже в мае с разрешения Минздрава.
Сейчас вакцины от коронавируса в России испытывают на животных — мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания завершатся, как ожидается, к концу апреля. Доклинические исследования должны продлиться до 22 июня, а клинические, как сообщалось ранее, начнутся 29 июня, передает ТАСС.