Согласились испытать на себе вакцину от COVID-19 более 300 добровольцев

Доклинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал научный центр вирусологии «Вектор» под Новосибирском, должны завершиться к 22 июня.

В «Векторе» заявили о более 300 заявках на участие в испытаниях вакцины от коронавируса

Более 300 добровольцев подали заявки на участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса, которую разрабатывает государственный научный центр «Вектор». Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью программе «Время» на Первом канале.

«На клинические исследования у нас выходят добровольцы, в первую очередь, из Новосибирской области. Связано это именно с нашим местоположением. Хотя таких обращений у нас было очень много, их более 300 из различных регионов Российской Федерации», — сказал он.

По словам Максютова, многие сотрудники «Вектора» также желают участвовать в клинических исследованиях разработанных центром вакцин.

Ранее Максютов на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией сказал, что центр «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцины против коронавируса уже в мае с разрешения Минздрава.

Сейчас вакцины от коронавируса в России испытывают на животных — мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания завершатся, как ожидается, к концу апреля. Доклинические исследования должны продлиться до 22 июня, а клинические, как сообщалось ранее, начнутся 29 июня, передает ТАСС.