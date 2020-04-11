Актуальные вакансии в 2020 году в России

По-прежнему для мира остается актуальной профессия программиста

Эксперты в области кадровой службы дают прогноз на рост популярности такой профессии как разработчик программного обеспечения для компьютеров и смартфонов. По-прежнему для мира остается актуальной профессия программиста. А вот юристы, экономисты, работники банка, HR-менеджеры, строители и работники медиа сферы в 2020 году испытают трудности.

Сегодня на рынке труда складывается не простая ситуация. Какие-то профессии уже исчерпали себя на период начала 2020 года. А какие-то только должны появиться в своем перспективном видении. Некоторые специальности в 2020 году станут получать заработную плату на порядок больше, чем это было, например, в 2019.

По данным Росстата, неблагоприятная ситуация в 2020 году на рынке труда складывается в нескольких регионах России. Среди них Ямало-Ненецкий АО, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан, Ингушетия. Лишь половина населения этих республик и округов может трудиться на работе. У работодателей появилась еще одна проблема в части высоких критериев, предъявляемых работниками к вакантному месту. Многие хотят себе несоизмеримую оплату труда и условия, при которых работа превращается в отдых. Здесь же отмечают, что работодатели, в свою очередь, сами отталкивают от себя квалифицированных работников, желающих быть занятыми. Так, в среднем по рынку труда считается, что портрет среднестатистического безработного представлен женщиной, имеющей высшее или среднее профессиональное образование. Работодателям же нужны молодые мужчины с богатырской силой и острым умом.

Топ самых востребованных вакансий в 2020 году

В этой связи те, кто ищет работу на сегодняшний день, могут задаться вопросом «а какие вакансии востребованы и кто вообще нужен работодателям?». Так, например, в Бердске актуальна вакансия водителя легкового автомобиля категории «В». Такая потребность обусловлена тем, что большинство людей теперь используют приложение поисковой системы «Яндекс» – «Яндекс.Такси». С помощью этого приложения любой желающий, имеющий иномарку в хорошем состоянии, может стать водителем такси без высокой оплаты процентов за вызовы работодателю. То есть если оплата за поездку составила 1 000 рублей, то таксист получит за работу 820 рублей. Водителю «Яндекс.Такси» в Бердске предлагают удобный график работы, составленный «под себя», возможность получения заказов во вне рабочее время по пути в другое место, различные ежедневные акции и бонусы, максимальную загруженность клиентами и высокую оплату труда.

Не менее востребованной и высокооплачиваемой профессией в 2020 году является продавец-консультант. Мало, кто отдает предпочтение к трудоустройству в этой сфере. Существует стереотипное мнение, что продавец-консультант постоянно «навязывает» что-либо прибывшим в торговый зал покупателям. Однако, это далеко не так, поскольку, продавец-консультант – незаменимый помощник в выборе товара, который может, помимо прочего, также предложить полезные приобретения к основной покупке. Работодатели в этой сфере предлагают официальное трудоустройство прямо в день обращения, гибкий график, корпоративное обучение, возможность карьерного роста, дополнительное медицинское страхование, заработную плату, исчисляемую из оклада, личных бонусов и ежемесячной премии.

Магазинам в 2020 году нужны валифицированные кадры

Управляющие профессии тоже нуждаются в квалифицированных кадрах. В Бердске такие вакансии представлены главными администраторами магазинов. Требования к кандидатам следующие: сотрудник должен организовать и контролировать работу магазина, выполнять план по товарообороту, контролировать заказы и приемку товаров, взаимодействовать с проверяющими и контролирующими органами. С развитием недвижимости и строительства новых жилых домов и помещений под аренду рынку труда нужны риелторы. В обязанность риелтора входит мониторинг компаний-застройщиков, поиск потенциальных клиентов, нуждающихся в жилье или помещении для работы, организация встреч и показов, заключение успешных сделок и получение достойной заработной платы.



Кассирам в 2020 году тоже нашлось «место под солнцем». Их обязанностью является обслуживание покупателей в кассовой или предкассовой зоне, внимательность при работе с денежными средствами, исполнительность и ответственность. На мебельное производство в Бердске требуется ряд сотрудников: грузчики на склад, операторы производственных участков, инженеры-конструкторы, сборщики и кладовщики. Потребность в медицинских работниках варьируется от ветеринаров, фармацевтов, медицинских сестер в частные клиники и заканчивая акушерами.