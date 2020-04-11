Виды отпуска и актуальные изменения в Трудовом Кодексе в 2020 году

Согласно трудовому кодексу Российской Федерации, все отпуска делятся на пять видов

Отдых – прекрасная пора, когда можно полностью отвлечься от трудовой деятельности, посвятив время себе или близким. Во время отдыха человек занимается любимым делом, встречается с друзьями или родственниками, путешествует, узнает что-то новое и просто получает от жизни удовольствие.

Согласно трудовому кодексу Российской Федерации, все отпуска делятся на пять видов. К ним относятся отпуск основной ежегодный, отпуск дополнительный, включающий в себя и учебный, отпуск без сохранения заработной платы, а также декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком. Чтобы получить заслуженный отпуск, работник должен следовать пунктам статьи 122 ТК РФ. Это значит, что использовать отпускные дни можно по истечению непрерывной полугодовалой работы у конкретного работодателя. Исключением в этом случае становятся дети до 18 лет, беременные женщины или те, кто вышел из отпуска по уходу за ребенком, а также те, кто усыновил малыша до трех месяцев, и в иных случаях, предусмотренных существующими федеральными законами.

Работодатель не пускает в отпуск: что делать?

В крупных организациях или учреждениях, как правило, перед началом нового года составляется график отпусков. После чего работники кадровой службы в индивидуальном порядке уведомляют каждого сотрудника о днях запланированного отпуска. Если компания не большая, то работник должен уведомить работодателя об уходе в отпуск не позднее 14 дней. Изменения в графике отпусков допускаются, но не приветствуются. Опять же этот фактор обговаривается работником в индивидуальном порядке с руководством. Другой вопрос, если сотрудник соответствовал всем пунктам, установленным трудовым кодексом, а работодатель отказывается отпускать работника на заслуженный отдых.

Если на период запланированного отпуска у организации или учреждения имеется потребность в кадровых ресурсах того или иного сотрудника, составляется добровольное соглашение в двух экземплярах. В том случае, когда работодатель отказывается заверить причину документально, можно сослаться на пункт 2 статьи 37 Конституции РФ «Запрет на принудительный труд». Если работодатель угрожает увольнением в случае, когда работник хочет уйти законно в отпуск, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, которая обязана осуществить проверку в течение 30 дней. Помните, что право на отдых закреплено в трудовом кодексе статьями 122, 123 и 126. Никогда не бойтесь отстаивать свои законные права!

Изменения в ТК РФ в 2020 году

Изменения, касающиеся права получения законного отпуска, в трудовом кодексе будут представлены в части оплаты отпускных. Теперь работодатель обязан выплатить отпускные денежные средства не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Если отпуск был внеплановым и работник уведомил работодателя о своем желании уйти в отпуск позднее трех дней, то выплатить денежные средства необходимо в течение трех дней после момента получения заявления от работника. Остальных моментов получения законного отпуска изменения не коснутся. Работник так же будет иметь право на получение отпуска продолжительностью 28 календарных дней. В некоторых крупных учреждениях или организациях эти дни могут дробиться на две недели или одну.

Отпуск более 28 дней могут получить инвалиды, работники образовательных учреждений, работники, не достигшие возраста 18 лет, гражданские и муниципальные служащие, спасатели, доктора и кандидаты наук, работники, производящие химическое оружие и боеприпасы. Также получить дополнительный оплачиваемый отпуск могут те лица, которые работают в опасных или вредных условиях труда, если у них ненормированный график или они трудоустроены в точках крайнего Севера. Взять дополнительный оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск могут те работники, которые были направлены на внешнее обучение. Что касается учебного отпуска, то работник, обучающийся в вузе, имеет право на 40 календарных дней для прохождения промежуточной аттестации, 4 месяца для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов. Отпуск без сохранения заработной платы можно получить в любое время. Работник должен заранее уведомить работодателя заявлением с содержанием уважительной причины для как такового отпуска.