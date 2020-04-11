Новые законы в Трудовом Кодексе в 2020 году

Один из главных волнующих вопросов всего человечества является наличие свободных вакантных мест у работодателей. Ведь ни для кого не секрет, что работа – это не только прекрасная возможность материально обеспечить жизнь, но и реализовать себя в профессиональной деятельности, как личность.
2020 год – начало нового десятилетия. Эксперты в различных областях делают прогноз на изменения во всех сферах жизни человека. Причем эти изменения будут как в позитивном ключе, так и могут показаться некоторым неблагоприятными.
Главным позитивным изменением в действующем ТК РФ станет увеличение минимального размера оплаты труда. Теперь эта сумма составит 12 130 руб. В 2019 году МРОТ был представлен в сумме 11 280 руб. Работодатель с 2020 года не имеет права начислять зарплату своим сотрудникам ниже обозначенной ставки, при условии, что работник трудился весь месяц. При этом имеющиеся в регионе районные коэффициенты должны быть применены к этим начислениям. Также работодатель устанавливает зарплату на ту или иную вакансию не менее той, что сохраняется в среднем по региону. Субъекты РФ отдельно определяют минимальную зарплату для должностей, но она не должна быть ниже той, что установлена на федеральном уровне.
Что относится к компенсационным выплатам
Из МРОТ будут исключены компенсационные выплаты. К компенсационным выплатам относятся выплаты, которые положены матерям по уходу за ребенком или немощными лицами. Сюда же относятся работники, которые получают заочное образование в аккредитованном учреждении – им положены выплаты за академический отпуск и питание. Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: беженцы, вынужденные переселенцы и подвергшиеся политическим репрессиям тоже получают компенсационные выплаты от работодателя. Все, кто имеет необходимость в получении дополнительной материальной помощи в рамках трудового законодательства, могут заявить об этом в письменной форме. Поэтому с 2020 года МРОТ будет насчитываться, исходя из отработанного сотрудником времени.
Весь документооборот будет представлен в электронной системе
Появится новая форма отчета в Пенсионный фонд России. Отдел кадров или иное подразделение, компетентное в данной области, должно передавать сведения о трудовой деятельности сотрудников не позднее 15-го числа каждого месяца. Новая форма будет содержать в себе информацию о приеме на работу того или иного сотрудника, его перемещении по карьерной лестнице и увольнении. К нововведениям по пенсионной отчетности добавляется заявление о выборе электронной трудовой книжки. Те, кто был устроен в организации или учреждении до начала 2020 года, имеют право оставить за собой трудовую книжку в бумажном варианте. С 2021 года электронную трудовую книжку сделают обязательной. Таким образом при устройстве на новое место работы будущий сотрудник должен будет предоставить по месту выписку о трудовом стаже. Получить эти сведения можно с помощью портала «Госуслуги», в МФЦ или предыдущего работодателя.
Новым станет и производственный календарь 2020 года, утвержденный Правительством РФ. В новом году будет 248 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. Выходными праздничными днями станут 24 февраля, 9 марта, 1,4,5 и 11 мая, 12 июня и 4 ноября. Как видно, в 2020 году Правительство РФ решило не баловать трудоспособное население протяженным отдыхом, а настроить его на рабочий лад. Чтобы заключить трудовой договор с работодателем, будущий работник может подать заявление в электронном виде. Раньше такой привилегией могли пользоваться те, кто находился в удаленных от организации или учреждения местах. Планируется узаконить не только подачу электронных заявлений, но и процесс обмена документооборотом.