Новые законы в Трудовом Кодексе в 2020 году

2020 год – начало нового десятилетия. Эксперты в различных областях делают прогноз на изменения во всех сферах жизни человека

Один из главных волнующих вопросов всего человечества является наличие свободных вакантных мест у работодателей. Ведь ни для кого не секрет, что работа – это не только прекрасная возможность материально обеспечить жизнь, но и реализовать себя в профессиональной деятельности, как личность.

2020 год – начало нового десятилетия. Эксперты в различных областях делают прогноз на изменения во всех сферах жизни человека. Причем эти изменения будут как в позитивном ключе, так и могут показаться некоторым неблагоприятными.

Главным позитивным изменением в действующем ТК РФ станет увеличение минимального размера оплаты труда. Теперь эта сумма составит 12 130 руб. В 2019 году МРОТ был представлен в сумме 11 280 руб. Работодатель с 2020 года не имеет права начислять зарплату своим сотрудникам ниже обозначенной ставки, при условии, что работник трудился весь месяц. При этом имеющиеся в регионе районные коэффициенты должны быть применены к этим начислениям. Также работодатель устанавливает зарплату на ту или иную вакансию не менее той, что сохраняется в среднем по региону. Субъекты РФ отдельно определяют минимальную зарплату для должностей, но она не должна быть ниже той, что установлена на федеральном уровне.

Что относится к компенсационным выплатам

Из МРОТ будут исключены компенсационные выплаты. К компенсационным выплатам относятся выплаты, которые положены матерям по уходу за ребенком или немощными лицами. Сюда же относятся работники, которые получают заочное образование в аккредитованном учреждении – им положены выплаты за академический отпуск и питание. Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: беженцы, вынужденные переселенцы и подвергшиеся политическим репрессиям тоже получают компенсационные выплаты от работодателя. Все, кто имеет необходимость в получении дополнительной материальной помощи в рамках трудового законодательства, могут заявить об этом в письменной форме. Поэтому с 2020 года МРОТ будет насчитываться, исходя из отработанного сотрудником времени.

Весь документооборот будет представлен в электронной системе

Появится новая форма отчета в Пенсионный фонд России. Отдел кадров или иное подразделение, компетентное в данной области, должно передавать сведения о трудовой деятельности сотрудников не позднее 15-го числа каждого месяца. Новая форма будет содержать в себе информацию о приеме на работу того или иного сотрудника, его перемещении по карьерной лестнице и увольнении. К нововведениям по пенсионной отчетности добавляется заявление о выборе электронной трудовой книжки. Те, кто был устроен в организации или учреждении до начала 2020 года, имеют право оставить за собой трудовую книжку в бумажном варианте. С 2021 года электронную трудовую книжку сделают обязательной. Таким образом при устройстве на новое место работы будущий сотрудник должен будет предоставить по месту выписку о трудовом стаже. Получить эти сведения можно с помощью портала «Госуслуги», в МФЦ или предыдущего работодателя.

Новым станет и производственный календарь 2020 года, утвержденный Правительством РФ. В новом году будет 248 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. Выходными праздничными днями станут 24 февраля, 9 марта, 1,4,5 и 11 мая, 12 июня и 4 ноября. Как видно, в 2020 году Правительство РФ решило не баловать трудоспособное население протяженным отдыхом, а настроить его на рабочий лад. Чтобы заключить трудовой договор с работодателем, будущий работник может подать заявление в электронном виде. Раньше такой привилегией могли пользоваться те, кто находился в удаленных от организации или учреждения местах. Планируется узаконить не только подачу электронных заявлений, но и процесс обмена документооборотом.



Изменениям в 2020 году будут подвержены выплаты по отпускным дням. Работодатель должен реализовать выплаты не позднее трех рабочих дней до начала отпуска сотрудника. Сроки выплат для внеплановых отпусков составят также три рабочих дня после получения заявления работника. Пластиковые карты СНИЛС больше не будут выдаваться на руки, взамен им придут новые электронные уведомления. При этом СНИЛС, полученные ранее, будут действительны. Содержание СНИЛС останется прежним – ФИО, дата и место рождения, пол, номер самого свидетельства. С лета будут введены новые коды для различных выплат работникам. Подробнее с кодами можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка. Для родителей изменится размер выплачиваемых пособий на детей до 3-х лет включительно, а штрафы за воинский учет и переработки водителей вырастут.