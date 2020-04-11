Ненавижу свою работу: как найти работу мечты

Работа в наши дни — это не просто место, куда ходишь ради заработка. Она должна приносить не только материальное удовлетворение, но и моральное удовольствие. Для того чтобы получить работу своей мечты, необходимо подойти к поиску с умом.

На собеседование возьмите с собой документы об образовании, резюме и запас уверенности в себе, собственных силах и своей уникальности

Нет ничего хуже, чем нелюбимая работа. Такая работа высасывает энергию, подавляет морально и наносит вред вашей психике, характеру, а может, и вовсе изменить отношение к жизни в худшую сторону. На работе мы проводим как минимум третью часть суток. Поэтому, отнестись к вопросу выбора работы нужно со всей от-ветственностью.

Как Конфуций говорил: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Найти работу по призванию не так просто, но попробовать стоит, особенно если вы еще молоды и амбициозны, а также полны сил и энергии. Но и людям среднего и предпенсионного возраста тоже стоит задуматься о работе по душе.

Выбор направления и специализации

Творческим натурам подойдут такие направления, как дизайн, флористика, фотография, художественное искус-ство. Чтобы определиться с направлением, достаточно всего лишь представить: если бы у вас не было необходимости работать в этой жизни, то чем бы вы занимались? Присмотритесь к своему ответу, прислушайтесь к себе. Возможно, здесь и кроется разгадка.

Современность предлагает большое количество вакансий, о которых вы и подумать не могли: тестировщик компьютерных игр, скетч-художник, личный водитель, консультант по грудному вскармливанию, тестировщик водных аттракционов, отелей и курортов и многие другие.

Если вы любитель точных наук, тогда изучите рынок вакансий по этому направлению. Не знаете, чем заняться в декрете или на пенсии, обратите свое внимание на удаленную работу. Современные технологии и интернет позволяют работать в удобное время по разным направлениям: звонки и переговоры, копирайтинг, журналистика, ведение блогов, работа курьером — вариантов очень много, и многие достойны внимания.

Собеседование: подготовка и процесс

На собеседование возьмите с собой документы об образовании, резюме и запас уверенности в себе, собственных силах и своей уникальности. Для начала определитесь с документами. Не стоит нести все, что у вас есть, но и прятать заслуги не нужно. Подготовьте те документы, которые могут касаться вашей специальности. Для составления резюме нужно изучить примеры и варианты в интернете. Нет единой схемы для всех специальностей и должностей, поэтому изучите вопрос и составьте свое личное резюме. Не стесняйтесь говорить о себе хорошо — вы должны подать себя с самой лучшей стороны, это нормально. Только так работодатель сможет узнать о ваших сильных сторонах еще до того, как увидит вас в деле.



Когда документы и резюме подготовлены, а собеседование с работодателем назначено, обратите внимание на свой внешний вид и эмоциональное состояние. Исключите все, что может вас нервировать в этот день. Выберите деловую одежду. Конечно, не стоит в костюме и галстуке идти устраиваться уборщиком территорий, но выглядеть нужно максимально опрятно. Помните о том, что у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.Никогда не опаздывайте на собеседование, опоздание — это первое впечатление о вас, которое складывается еще до прихода. Во время собеседования будьте вежливы, непо-средственны и расслабленны, и тогда Работа Вашей Мечты обязательно вас найдет.

Профессиональная переподготовка

Если вы решили, что вам пора освоить новую профессию, или вы — человек предпенсионного возраста, то можете обратиться в центр занятости или в учреждение по профессиональной переподготовке. Профессиональная переподготовка — это получение дополнительных компетенций (знаний, умений и навыков), необходимых для выполнения функций нового направления деятельности. Это новое направление — альтернатива второму высшему образованию, но намного быстрее и дешевле, поскольку в нее входят только профильные дисциплины.

Определившись со специализацией и пройдя при необходимости переподготовку, вам предстоит испытать себя на собеседовании.