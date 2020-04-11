Увольнение по собственному желанию и по инициативе работодателей

Если работник пренебрегает какими-то обязательствами, то работодатель имеет полное право взыскать с вас все неустойки и наоборот

Увольнение – это прекращение трудовых отношений между работником и работодателем, в силу невыполнения служебных обязательств с одной стороны и прекращение выплат заработной платы с другой. Эти отношения регулируются Трудовым кодексом РФ, где прописаны четкие правила по их реализации. Так, законодательством выделены основные положения, по которым человек может быть уволен с места работы. Вообще, увольнение может протекать в нескольких вариациях, по инициативе самого работника: по инициативе работодателя и в силу других обстоятельств. Разберемся со всем по порядку.

— по инициативе работника увольнение может произойти, если у него заключен бессрочный трудовой договор. При этом согласие работодателя не требуется, достаточно только сообщить ему об этом за две недели до даты планируемого увольнения;

— по инициативе работодателя увольнение происходит когда, по его мнению, продолжение трудовых обязательств не является возможным по различным причинам. Невыполнение трудовых обязательств, прогулы, порча имущества или кража, алкогольное или наркотическое опьянение и т.д;



— расторжение трудового договора по обоюдному согласию обеих сторон, когда все условия расставания принимаются совместно;— увольнение по независящим от сторон причин. Это могут быть прекращение деятельности самого предприятия или индивидуального предпринимателя, решение суда, призыв работника на военную службу, признание недееспособности работника или его смерть, лишение сотрудника прав на трудовую деятельность сроком более двух месяцев и наступление чрезвычайных обстоятельств.В Трудовом кодексе установлены основания, по которым могут быть прекращены трудовые обязательства:— инициатива работника или работодателя.— окончание срока трудового договора;— перевод на другую должность;— перевод в другую организацию;— отказ работника работать при изменении условий труда;— отказ от переезда в другое место в связи с перемещением самой организации;— ухудшение состояния здоровья работника при медицинском заключении;— нарушение правил трудового договора.Эти причины могут являться поводом для увольнения работника. При этом он получает трудовую книжку, где указана эта причина. Копия трудовой книжки должна оставаться у работодателя в архиве.Достаточно распространенным случаем является увольнение работника после отпуска. Такая практика действительно существует, но может реализоваться только тогда, когда обязательный ежегодный отпуск не был еще использован. Либо существует другой вариант, когда работник получает денежную компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. В расчет такого отпуска идет стаж работы и количество неиспользуемых дней.Также хочется отметить, что если работник находится на больничном, то его нельзя уволить по инициативе работодателя. Только в случае собственного желания работник вправе уволиться после закрытия больничного листа.Что касается отработки рабочего времени после написания заявления на увольнение, то здесь ситуация может быть различной. Если ваши трудовые отношения с работодателем скреплены трудовым договором, то в нем должно быть четко указан этот срок. Обычно он составляет две недели, для того чтобы директор организации мог успеть найти вам подходящую замену. Но, если трудовые отношения у вас имеют устный характер, то вы вправе не отрабатывать данный срок. Здесь, чаще всего, принимается решение совместно.В заключение стоит сказать, что расторжение трудовых отношений является не только эмоциональным событием, но и требует определенных знаний. Если работник пренебрегает какими-то обязательствами, то работодатель имеет полное право взыскать с вас все неустойки и наоборот. Отсутствие отработки при необходимости, невыплаты по отпуску или больничному при увольнении могут быть оспорены в судебном порядке. Но лучше всего быть максимально подготовленным, чтобы это не привело к большому негативному опыту.