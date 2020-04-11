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Что нужно знать о ненормированном трудовом распорядке дня

19:15 11.04.2020, Инесса Фролова Фото: www.pexels.com
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Сегодня найти работу, которая бы пришлась по душе и на которую можно было бы ходить каждый день, как на праздник – достаточно редкое явление. Работа, как и любой другой процесс или предмет в мире, имеет свои плюсы и минусы.

Что нужно знать о ненормированном трудовом распорядке дня
Нормальной рабочей неделей в РФ считается 40-часовая неделя

У большинства работодателей трудовой распорядок дня составляет 9 часов, час из которых полагается на обеденный перерыв. Также работник имеет право на «перекуры» через каждые два часа, если это не нарушает производственные процессы. Рабочая неделя длится в течение пяти дней. К другому виду распорядка дня относится 12-ти часовой рабочий день. Бывают графики 2/2, 3/3, 4/4. На сегодняшний день некоторые из работодателей имеют нестандартный график работы с ненормированными трудовыми часами, не попадающими под утвержденный правительством производственный график. Как правило, соискатели при размещении вакансии с таким ненормированным рабочим днем, указывают в пунктах «гибкий график» – и вот здесь нужно быть предельно осторожным, чтобы не превратиться в трудовую «лошадку».

Как регламентируется ненормированный трудовой распорядок дня

Сверхурочное привлечение к выполнению работы допускается действующим законодательством. Более того, правительство рассматривает такой трудовой фактор, как альтернативу 9-ти часовому рабочему дню. При этом работодатель будет решать сам выйдет работник выполнять свои обязанности даже в выходной день или те часы, которые есть в производственном графике, позволяют выполнить работу в полном объеме. Ненормированный рабочий день регламентируется ст.101 ТК РФ и устанавливается только для некоторых работников в организации или учреждения. Не стоит путать ненормированный рабочий день со сверхурочными часами или переработкой. В отличие от первого, эти два пункта не попадают под действие законодательства, а значит, в некоторой степени могут его и нарушать.

Ненормированный рабочий день конкретного сотрудника обязательно должен быть обозначен внутренними правовыми документами, регламентирующими трудовую деятельность работников и их распорядок дня. Также при приеме на работу того или иного сотрудника, ненормированный рабочий день должен обязательно быть указан в трудовом договоре найма. При этом всем, работодатель имеет право привлекать конкретного сотрудника к дополнительной работе эпизодически и если это необходимо, а не злоупотреблять этой привилегией на постоянной основе. Дополнительная работа должна соответствовать пунктам должностной инструкции, а ни в коем случае не быть иного характера. Такой вид трудовой деятельности не считается сверхурочной работой. Ненормированный рабочий день имеет ограничения в отношении лиц, которым оказывается социальная государственная поддержка, а именно несовершеннолетних граждан, беременных женщин, лиц с ограниченными возможностями и родителей, воспитывающих маленьких детей в одиночку.

При нормированном рабочем дне есть ограничения по переработкам

Нормальной рабочей неделей в РФ считается 40-часовая неделя. Увеличение объема рабочих часов работодателем можно осуществить с помощью привлечения к сверхурочным часам, а также растяжением графика в рамках ненормированного трудового распорядка дня. Общая сложность переработки не должна превышать 120 часов в год. К тому же работодатель не имеет права устанавливать более 4-х сверхурочных часов, идущих два дня подряд. При ненормированном графике работы ограничений по лимиту времени, которые были бы отражены в действующем законодательстве, нет. Учитывайте, что соглашаясь на работу с ненормированным графиком, работодатель может вызвать на работу, как до начала рабочего дня, так и после него. Заставить задержаться или прийти раньше не требует отдельного письменного согласия работника – это поручение выполняется в обязательном порядке. Единственным щадящим условием является то, что работодатель не может привлекать сотрудника к ежедневным переработкам на протяжении длительного периода времени.
Бонус, который может получить сотрудник, устраиваясь на условия ненормированного рабочего дня, представлен в виде 3-х дополнительных отпускных дней. Их можно как присоединить к основному ежегодному отпуску, так и взять в любое время в течение года. Если сотрудник отказывается от этих дополнительных дней, ему положена оплата. Доплат за то, что работник устроен на условиях ненормированного рабочего дня, нет, если это дополнительно не предусмотрел работодатель.

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