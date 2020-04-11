Постановление губернатора: кому разрешили работать с 11 апреля в Новосибирской области. Все ОКВЭДы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

В Новосибирской области ещё ряд предприятий и организаций возобновят свою работу. Соответствующий документ о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п принят Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 11 апреля.

Согласно внесённым изменениям, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, возобновляют свою деятельность предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2020 № 111-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:



Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Определить следующий перечень основных видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в отношении которых реализуются ограничительные и иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не требующие обязательного приостановления деятельности организаций:1)(ОКВЭД 16; 19.20.9; 23.20; 23.3; 23.4; 23.51; 23.52; 23.6; 23.99; 25; 41; 42; 43; 47.52; 68; 71);2)(ОКВЭД 10-33);3)(ОКВЭД 08.11-08.12);4)(ОКВЭД 85.12-85.14, 85.21);5)(ОКВЭД 01.1);Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2);Выращивание рассады (ОКВЭД 01.3);Животноводство (ОКВЭД 01.4);Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5);Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (ОКВЭД 01.6);6)(ОКВЭД 03.12);Рыбоводство пресноводное (ОКВЭД 03.22);7)(ОКВЭД 45.1);Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.2);Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3);Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов (ОКВЭД 45.4);(ОКВЭД 46.2);Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.3);Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы (ОКВЭД 46.61.1);9)(ОКВЭД 52.10.3);Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29);10)(ОКВЭД 53.1);11)(ОКВЭД 62.03.11);Деятельность по сопровождению компьютерных систем (ОКВЭД 62.03.13);Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09);12)(ОКВЭД 63.11.1);13)(ОКВЭД 81.10);Деятельность по общей уборке зданий (ОКВЭД 81.21);Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22);Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования (ОКВЭД 81.29.1);14)(ОКВЭД 95.11);Ремонт коммуникационного оборудования (ОКВЭД 95.12);Ремонт бытовой техники (ОКВЭД 95.22.1);Ремонт обуви и прочих изделий из кожи (ОКВЭД 95.23);Ремонт одежды (ОКВЭД 95.29.11);15(ОКВЭД 96.01);Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02).».2. Дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:«1.1. Пункт 1 настоящего постановления распространяется на научные организации, осуществляющие деятельность, указанную в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, не являющуюся основным видом деятельности этих организаций.».

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников