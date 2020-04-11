28 человек болеют COVID-10 на вечер 11 апреля в Новосибирской области.15 человек – моложе 45 лет

Под меднаблюдением остаются 1938 человек. 8539 жителей региона снято с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1207 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализирован с ОРВИ и гриппом – 41 человек

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 11 апреля

По данным оперативного штаба на 19 часов 11 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Возраст пациентов 22-63 года. Из них 15 человек – моложе 45 лет.

Под меднаблюдением остаются 1938 человек. 8539 жителей региона снято с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1207 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализирован с ОРВИ и гриппом – 41 человек.