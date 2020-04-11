1667 новых случаев COVID-19 на 11 апреля в 49 регионах. Список регионов

106 человек умерли от коронавируса в России на 11 апреля. В Новосибирской области выявили за сутки 7 случаев.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1045 человек

За последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.

Распределение по субъектам:

1. Москва

1030

2. Московская область

152

3. Санкт-Петербург

80

4. Нижегородская область

33

5. Брянская область

26

6. Республика Дагестан

26

7. Республика Башкортостан

25

8. Республика Татарстан

23

9. Ульяновская область

22

10. Курская область

21

11. Красноярский край

21

12. Рязанская область

17

13. Ставропольский край

14

14. Краснодарский край

13

15. Свердловская область

13

16. Республика Калмыкия

9

17. Ростовская область

9

18. Ямало-Ненецкий АО

9

19. Чеченская Республика

8

20. Тюменская область

8

21. Алтайский край

8

22. Тверская область

7

23. Чувашская Республика

7

24. Новосибирская область

7

25. Владимирская область

6

26. Калужская область

6

27. Кировская область

6

28. Челябинская область

6

29. Орловская область

5

30. Ленинградская область

5

31. Волгоградская область

5

32. Камчатский край

5

33. Смоленская область

4

34. Липецкая область

3

35. Калининградская область

3

36. Кабардино-Балкарская Республика

3

37. Республика Хакасия

3

38. Республика Саха (Якутия)

3

39. Приморский край

3

40. Ивановская область

2

41. Иркутская область

2

42. Амурская область

2

43. Вологодская область

1

44. Самарская область

1

45. Саратовская область

1

46. Республика Бурятия

1

47. Кемеровская область

1

48. Хабаровский край

1

49. г. Севастополь

1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1045 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.