Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске

Добрый день, читатели сайт «Курьер.Среда.Бердск»!
Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)
В период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.
Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939
Других людей, прошу не беспокоить.
Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.
Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.
Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.
Закупать продукты смогу:
— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,
— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.
Примечание:
— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!
— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.
— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.
— прошу встретить у подъезда или у дома.
— вес покупки не более 10 килограмм.
Порядок покупки:
1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):
— www.быстроном.рф
— http://24.prodsib.com/
2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.
4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.
5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.
6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.
При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.
— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!
— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.
В своей честности я уверен.
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Вы прямо так уверенно заявляете о том, что можно доверять. А на чем ваша уверенность строится? Вы же не можете знать все нюансы про постороннего человека, которого не видите 24 часа в сутки.
1. Сергей Мавроди, МММ.
2. Есть в Новосибирске такой долгострой - жилмассив Новомарусино. Там много обманутых дольщиков, потому что застройщик уводил деньги и строить не собирался. Собственник застройщика не прятался, он известен.
3. Аналогично - жилмассив Закаменский в Новосибирске
Продолжать список?
И ещё, вот живу я на пятом этаже дома без лифта и какой смысл в добровольце , которого надо встречать на первом этаже, если я не затащу 10 кг даже на лифте...
А то, что не покупает алкоголь и табак похвально. Значит можно ему верить. Не обманет.
Как интересно вы рассуждаете. Когда заходит речь о вещах не совсем красивых, тут же появляется мнение: офицеры отдельно, солдаты отдельно, не перепутайте. А как же боевое единство и братство, о котором все военные (и солдаты, и офицеры) так уверенно заявляют на торжественных собраниях и парадах? Вы же одна команда, вы же воинское братство!
И да, кстати, на День ВДВ гуляют и солдаты и офицеры тоже, вместе с солдатами!
Если бы расчет по привозу, то вопросов бы не возникало.
А так, схема один-в-один как все мошенники работают: обещание, перевод денег...
P.S. даже если на карту: ну привез продукты - тебе у двери перечислили на карту, ты отдал. Чего усложнять то?
Я тоже лично знаю. Но доверять ему не рекомендую.
Прошу редакцию не блокировать это сообщение, иначе получается редакционная цензура, политика двойных стандартов. Если пишут "лично знаю - доверяю", то этот текст тут же публикуется, а если пишут "лично знаю - не доверяю", то это почему то не публикуется. У всех должны быть равные права высказать свое мнение.
Живу на ул Линейная в Новосибирске. Вчера шла из магазина. Гляжу на лестничной площадке стоят два полицейских. Я подумала, что идет проверка режима самоизоляции. Оказалось, что к бабушкам из нашего подъезда подошли прилично одетые молодые люди. Дали визитки с телефонами, сказали что они волонтеры. Две бабушки позвонили, передали им денег на продукты и лекарства. Ни денег, ни "волонтеров" уже не могут найти два дня. Вот так.
А откуда выводы о порядочности и ответственности? Ну приведите конкретные примеры. Обоснуйте, пожалуйста, свои утверждения.
Жулики есть и будут всегда. В Бердске из значительно больше. И, судя по реакции недоверия, это действительно так.
Вадим - тот человек, который позволяет надеяться на то, что в этом городе еще есть честные люди, что не все еще потеряно.
У меня сестра работает в полиции. Рассказала о том, что в Новосибирске много случаев мошенничества. Злоумышленники представляются благотворителями. Стараются получить от пенсионеров крупные заказы на покупку продуктов, чтобы в одном заказе было 10-15 позиций. Всё, что пенсионеры просят, закупают в магазине, отдают чек. Сумку с продуктами передают или на пороге, или в подъезде. После чего вежливо прощаются, говорят, что еще много заказов и быстро уезжают. Пожилой человек начинает дома разбирать пакет с продуктами и из 10-15 продуктов не находит самые дорогие (напр. колбасу, сыр, мясо, конфеты). Мошенники реально всё это покупают (чек не поддельный), но только оставляют себе самые дорогие из продуктов. 10-20 таких "благотворительных" поездок т.е. 2 дня времени и холодильник мошенника забит до отказа, за счет наивных пенсионеров.
Будьте бдительны! Не попадайтесь на эту уловку!
А к полиции доверие есть? Там все честные и порядочные? Там жуликов и проходимцев нет? Кто гарантирует?
Вывод: все воры. Молодцы, земляки. Иного и не могло быть. Таков Бердск.
PS Это я в общем.Вадима Назимова не знаю.
Народ начинает учиться на ошибках и помнить мошеннические схемы.
Предусмотрительность - это хорошо и правильно.
А Вадиму просто надо учесть одну озвученное пожелание: сначала продукты, а потом деньги.
Не думаю, что ему будет сложно вложить в доброе дело сначала свои деньги. а потом их вернуть. Зато никаких проблем и все довольны.
Я ни на что не намекаю, но факт есть факт. Он утверждает, что зарегистрирован, но это не так. Если у вас получилось найти его на сайте dobro.ru то поделитесь пожалуйста информацией.
P.S. на сайте его нет кстати
Свое мнение я не навязываю, но лично для меня все это подозрительно выглядит.
Кстати, еще одна подозрительная вещь. Его сослуживец здесь в комментариях написал, что служил он на флоте помощником по хозяйственной части. Это не соответствует той форме, которая на фотографии. Тоже несостыковка.
например. моя мама 82 года- она живет одна - компьютера и интернета у нее нет. карты тоже нет - пенсию наличными домой приносят. что такое сайт магазина и перевод денег на карту она понятие не имеет.
если бы она узнала номер телефона волонтера - например из газеты или соседка подсказала - и могла бы просто по телефону заказать продукты и оплатить после получения - тогда другое дело.
а такая помощь подойдет только молодым инвалидам. одиноким мамам и продвинутым пенсионерам. ну еще в случае болезни родственников - сами приехать не могут - но все заказали и оплатили.
свою маму привела только в качестве примера - в помощи волонтеров она не нуждается. всем необходимым мы ее сами обеспечиваем