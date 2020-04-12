«Она желтела и умирала на глазах»: отдала часть печени сестре Надежда из Новосибирска. Истории доноров

Родители сестер очень переживали, так как в семье из детей только Надежда и Ольга, и обе «ложились под нож». Отцу и матери долго ничего не говорили, берегли. «У меня была цель спасти сестру», говорит Надежда.

Стала донором сестре несмотря на риски Надежда из Новосибирска

Надежда узнала, что сестра серьезно больна в 2017 году. Тогда болезнь развивалась не очень быстро и была надежда на лекарства. Но в 2019 году ей резко стало хуже. Свою историю о том, как женщина стала донором родной сестре, рискуя собственной жизнью, рассказала Надежда из Новосибирска. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов – «Спаси меня донор». Мы ищем героев для публикаций.

Страшная болезнь

Надежде сейчас 44 года, сестре Ольге 40 лет. У сестры обнаружили болезнь билиарный цирроз в 2017 году. Хотя Ольга не злоупотребляет алкоголем, занимается спортом и очень подвижна.

— Почему у нее появилась эта болезнь, врачи так и не определили. Ольга ведет здоровый образ жизни и очень худенькая, — рассказывает Надежда.

Первый год Ольгу лечили препаратами и надеялись, что она пойдет на поправку.

— Это был один сплошной кошмар. Сначала долго не могли поставить диагноз. Ольге со временем становилось хуже, — вспоминает Надежда.

Намного хуже Ольге стало в начале 2019 года. Тогда она призналась, что лекарства перестали помогать. В марте сестры встретились.

— У нее даже белки глаз были желтого цвета. Кожа желтого цвета. Сестра рассказала, что за последние четыре месяца ткань ее печени отмерла на 20%. Времени оставалось мало, — рассказала Надежда.

Так совпало, что врач Наталья Заякина, которая была терапевтом у Надежды, была и гастроэнтерологом у Ольги. Когда у Нади появилась мысль стать донором сестре, она обратилась к их врачу. Доктор сказала, что все возможно. Тогда и начали готовить документы, проходить обследование, готовить организм. У Надежды удаляли желчный и был хронический панкреатит.

Операция

— Вскоре доктор сказала, что у Ольги нет времени ждать донора. Болезнь стала очень быстро развиваться. Сказали, что у сестры есть максимум полгода, — рассказала Надежда.

В то время Ольга уже наблюдалась в Областной поликлинике Новосибирска. В марте 2019 года они приехали на консультацию и их сразу пригласили лечь на подготовку к пересадке. Сестер оперировал известный хирург-трансплантолог Иван Поршенников. 23 апреля 2019 года сестрам сделали операцию по пересадке органов. У Ольги удалили орган полностью, а у Надежды взяли долю и пересадили сестре. Операция была полостная.

Не было ли страшно Надежде, она отмечает, что нет.

— Я не думала о последствиях. У меня была цель спасти сестру, — говорит Надежда.

Они пробыли в больнице почти месяц. Надежда говорит, что у сестры цвет глаз сразу стал светлый. Печень Надежды тоже должна восстановиться, она регенерирует.

— Я испытала большое облегчение от того, что смогла помочь сестре. Это моя младшая сестра, я ее очень люблю, и всегда о ней заботилась, — говорит Надежда.

«Я была против»

Ольга рассказала, какие чувства она испытала, когда сестра ей предложила стать донором. Диагноз ей ставили около полугода. Сначала было не ясно, что с ней.

— Когда поставили диагноз, печень уже была в плачевном состоянии, — рассказывает Ольга.

Вставать на очередь в ожидании донора, врачи ей сказали в 2019 году. Стать донором первой предложила ее сестра, Надежда.

— Я была под впечатлением. И не очень за. У сестры было уже много операций на тот момент, а у меня ни одной. Я очень переживала, — со слезами в голосе рассказывает Ольга.

Она больше надеялась, что все-таки ее поставят на очередь. Но родственная пересадка намного лучше для организма – больше шансов, что не будет отторжения. Родители сестер очень переживали, так как в семье из детей только Надежда и Ольга, и обе «ложились под нож». Отцу и матери долго ничего не говорили, берегли. Но все решилось очень быстро — врачи пригласили их и вскоре срочно прооперировали. Сейчас Ольга пьет еще некоторые препараты и соблюдает диету.

— Мы с сестрой всегда были близки, а теперь стали еще ближе, — с огромной благодарностью говорит Ольга и плачет…

У Ольги двое детей – две девочки, у Надежды одна дочь.

Посмертное донорство

Обе сестры согласны на то, чтобы у них взяли органы для донорства после смерти.

— Может я раньше и по-другому бы к этому относилась, если не увидела все это изнутри. Врачам нет никакой выгоды проводить какие-то операции незаконно. Операции эти дотационные, они не платные. Мы видели, как хирурги проводили операции среди ночи, потому что появлялся донор. Когда я увидела масштаб трагедии, как много людей ждут своих доноров, в том числе маленькие дети, я поняла, как важно донорство, — говорит Надежда.

— Я не против. Органы ждут абсолютно разные люди, я их видела в областной больнице. И среднего возраста и маленькие дети. Я согласна, чтобы у меня взяли органы, чтобы пасти кого-то еще, — говорит Ольга.

«Это такая большая надежда – донор, который спасет тебе жизнь» — говорит Ольга.

Надежда в заключение добавила много слов благодарности:

— Врачи — трансплантологи, которые нас оперировали и наблюдали за восстановлением и лечением: Иван Анатольевич, Алексей Сергеевич, Мария Александровна, Екатерина Геннадиевна — спасибо вам огромное! Медсестры все хорошие, особенно радовались пациенты, когда заступали на дежурство Мария и Танечка. Молодые девчата совсем, а такие работящие, собранные, внимательные и, что немаловажно, позитивные и юморные. Танюшка вообще солнышко. Мы удивлялись, как они после тяжелых дежурств вообще на ногах держатся, а они еще и улыбаются, и нас, пациентов, стараются ободрять, шутят. Спасибо Вам всем еще раз. Надеюсь наша история кому то поможет.