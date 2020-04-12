75 дней до Победы: был очень рад, узнав, что вы сейчас с молочком — это хорошо

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Здравствуйте, дорогое мое семейство жена Шура и милые детки Боря, Миша, Галя, шлю я вам горячий привет и жизни вашей желаю всего хорошего. Получил от вас письмо, которому был очень рад, узнал, что вы сейчас с молочком — это хорошо. Будете сейчас сытые, но Шура, моя жизнь сейчас тоже проходит хорошо. Жив-здоров, Шура, обо мне не беспокойтесь. Буду жив, вернусь, но сейчас пока об этом приходится забывать. Прошу тебя, Шура, пока обо мне забудь будет легче для тебя. Может быть, дождемся того дня, встретимся и будем вместе продолжать жить, но когда будет тот день, не знаю. Но Шура, пока до свидания. Желаю счастливо прожить и встретить меня, а сейчас пока будем жить порознь. Да, надоело, но ничего, как-нибудь не будем плакать, будем воевать. И тебе, Шура, не советую плакать, а надо жить, не отчаиваться. Хотя ты и так убиваешься за жизнь, но легче тебе никак не придется, потому что губит тебя не работа, а забота. Писал 30 декабря 43. (Подпись)

Ново. Сиб. Область



Фронтовик шлет весточку с фронта

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