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Лунный календарь посева и ухода за растениями на 11-12 апреля 2020 года: В субботу не рекомендуется активность, начинается активный рост корней и их насыщение

12:45 12.04.2020 Фото: pxhere.com
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Луна в знаке Стрелец. это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Лунный календарь посева и ухода за растениями на 11 12 апреля 2020 года: В субботу не рекомендуется активность, начинается активный рост корней и их насыщение

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений

Характеристики Луны на 11 апреля 2020 года

На дату 11.04.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в —:—, а закат в 07:22.

Хронология лунных дней

  • 18 лунный день c 22:53 10.04.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 11 апреля 2020

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:

  • посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
  • посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
  • посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
  • посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
  • посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
  • перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
  • уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • заготовление сена, а также лесоповал;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка теста.
Возможно:

  • сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:

  • овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
  • плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
  • полевых: сахарная свекла;
  • комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
  • газонных трав.
Не благоприятно в стрельце:

  • полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

18 лунный день (±)

11 апреля 2020 года в 12:00 — 18 лунный день. достаточно пассивный день, активность допускается, но не рекомендуется. В этот лунный день происходит активное питание нижней части растений, начинается активный рост корней и их насыщение.

Рекомендуется в 18 лунный день:

  • посев и посадка растений, у которых съедобна подземная часть: картофель, морковь, брюква, лук, свекла, арахис, репа;
  • выкопка луковиц и клубней на хранение;
  • пересадка, прививка, обрезка деревьев;
  • прополка, прореживание, опрыскивание от болезней и вредителей.
Не рекомендуется в 18 лунный день:

  • полив, он должен быть умеренным;
  • работа с корнями растений, так как это может привести к их гибели;
  • рыхлении почвы.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

12 апреля 2020 года в 12:00 — 19 лунный день. считается благоприятным днем для работы в огороде и саду. В этот день земля дышит, накапливает жизненные соки в корнях. Надземная часть растений слабо реагирует на любые повреждения, а вот повреждение корней может вызвать гибель растения.

Рекомендуется в 19 лунный день:

  • обрезка растений с целью замедления роста молодых побегов;
  • прививка, прополка и прореживание;
  • выкапывание луковиц и клубней;
  • корневая органическая подкормка;
  • полив, опрыскивание от вредителей и сорняков.
Не рекомендуется в 19 лунный день:

  • любые работы с использованием садового инвентаря.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: mirkosmosa.ru

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