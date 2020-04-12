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Выплата в 5000 рублей на ребенка до 3 лет: у ребенка должно быть российское гражданство. Из маткапитала эти деньги не берут

21:05 12.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Согласно указу президента от 7 апреля, «карантинные» доплаты положены семьям, у которых до 1 июля 2020 года возникло право на материнский капитал: в которых после 2007 года появился второй ребёнок (а также третий и последующие, если семья не получала маткапитал за второго). Или ребенок родился с 1 января по 1 июля 2020 года.

Выплата в 5000 рублей на ребенка до 3 лет: у ребенка должно быть российское гражданство. Из маткапитала эти деньги не берут
«карантинные» выплаты по пять тысяч рублей получат семьи: с двумя и более детьми — на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет; с одним ребёнком — если он появился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата в 5000 рублей на ребенка до 3 лет: у ребенка должно быть российское гражданство. Из маткапитала эти деньги не берут

Выплата в 5000 рублей на ребенка до 3 лет: у ребенка должно быть российское гражданство. Из маткапитала эти деньги не берутПолные правила: где и что писать в заявлении на 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и РоссииЕщё 13 новостейСюжет: Все детские пособия и маткапиталВыплата в 5000 рублей на ребенка до 3 лет: у ребенка должно быть российское гражданство. Из маткапитала эти деньги не берутПолные правила: где и что писать в заявлении на 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и РоссииЕщё 138 новостей

Выплаты на детей в возрасте до трёх лет можно получить в апреле, мае и июне. Дополнительную меру поддержки для семей президент Владимир Путин предусмотрел в связи с экономической ситуацией на фоне эпидемии коронавируса. «Парламентская газета» разъясняет, при каких условиях назначают это временное пособие.

Кто имеет право на выплату
Согласно указу президента от 7 апреля, «карантинные» доплаты положены семьям, у которых до 1 июля 2020 года возникло право на материнский капитал.

Напомним, материнский капитал предназначен для семей, в которых после 2007 года появился второй ребёнок (а также третий и последующие, если семья не получала маткапитал за второго). С 2020 года сертификат также могут получить родители, у которых в этом году появился первенец. Речь идёт как о рождении детей, так и об их усыновлении.

Это значит, что «карантинные» выплаты по пять тысяч рублей получат семьи: с двумя и более детьми — на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет; с одним ребёнком — если он появился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года.

Важное условие: у малышей должно быть российское гражданство.
Как получить выплату
«При назначении временной выплаты уровень дохода родителей значения не имеет, её могут получить абсолютно все семьи, имеющие право на маткапитал», — уточнила в комментарии «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Также не важно, использовала уже семья маткапитал или нет, добавила она.

Выплаты производит Пенсионный фонд РФ. Ранее зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова разъяснила, что для получения выплаты нужно подать заявление в территориальное отделение ПФР. А глава комитета Инна Святенко уточнила «Парламентской газете», что обратиться за выплатой родители могут и онлайн — с помощью портала госуслуг.

С апреля по июнь семьям будут выплачивать по пять тысяч рублей каждый месяц. Если же семья за это время не успеет подать заявление и, соответственно, не получит выплаты, то обратиться за ними можно и позднее, вплоть до 1 октября. В этом случае родителям начислят единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Другие льготы не отнимут
«Карантинные» пособия не будут учитываться при назначении других мер поддержки, подчеркнула Ольга Окунева. «То есть семьи не потеряют права на уже имеющиеся у них льготы и пособия, которые зависят от уровня дохода», — заверила она.

Елена Бибикова также обратила внимание, что с этих выплат не будет взиматься подоходный налог.

Не «пострадает» и размер материнского капитала: выплаты профинансирует федеральный бюджет, их не будут вычитать из суммы маткапитала.

Полные правила: где и что писать в заявлении на 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России

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От редакции

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Аноним, 11 апреля 2020 14:06
Добрый день.можно узнать если при внесении данных ребёнка написала фамилию Ивановаова а должно было просто быть Иванова могут ли отказать из-за этой ошибки в выплате дополнительной которая 5000тр на ребёнка с апреля по июнь?
Аноним, 11 апреля 2020 15:18
А дети с 1,5 лет и до 3 лет, в семьях, где Мама одна, или напр. в разводе, муж алименты не платит, в розыске, и такая Мама вынуждена ещё не работать из-за малыша. Такая категория почему без поддержки остается?
Людмила, 11 апреля 2020 15:58
Ну и че к чему?! Нам три, четырех нет еще. Но уже нам не положено. Мой ребенок кушать не хочет видимо?! ВВП же сказал что до трех лет включительно!!!!!Значит пока не исполнится четыре!!!!Пипец просто!!!!!
Елена, 12 апреля 2020 01:49
А вам что уже отказали?
Елена, 12 апреля 2020 11:11
Так у вас пособие с 3х до 7ми оформляется.Чего ноют все....
Светлана, 12 апреля 2020 18:26
Ну вы получите другое пособие с ,4-7лет причем с января месяца
Екатерина, 11 апреля 2020 17:51
А у кого один ребенок меньше 3х лет не заслужили???? Ни тебе маткапитала ни пособия в 5 тыс.
И не говорите, 11 апреля 2020 19:20
И не говорите
Юлия, 11 апреля 2020 23:11
А нам кто в конце 2017 родил, и со всеми пособиями пролетел, остается радоваться за других)
Анна, 12 апреля 2020 14:23
У кого один ребёнок и рождённый в конце 2017, многие в пролёте((( правда обидно! Не справедливо(
ирина, 12 апреля 2020 15:08
Вы и так по 15 тыс ежемесячно получаете!
Мария, 12 апреля 2020 16:22
Вот-вот, не говорите. Ни того ни другого (((
Марина, 11 апреля 2020 18:40
Добрый день ,я тоже допустила ошибку при указании данных из свидетельства ,заявление уже отправлено ,мне могут отказать из-за этой ошибки ?
Аноним, 11 апреля 2020 19:57
Путин сказал на всю страну "до трёх лет в включительно", почему же не дети рождённые с мая 2016 года не имеют право на эти деньги?
Елена, 11 апреля 2020 23:50
У меня ребёнок родился в январе 2017 и мы тоже не имеем право на выплоту
Крис, 12 апреля 2020 02:24
https://vk.com/topic-37475973_26604664
Аноним, 11 апреля 2020 22:24
НВР:
агде вы оформляете это пособие? на сайте пфр у меня до сих пор ничего не высвечивается такого....
Аноним, 11 апреля 2020 23:42
НВР:
Да
Аноним, 12 апреля 2020 00:28
НВР:
у меня четверо не совершено летних детей младший 2 года. как мне получить на детей которым по старше по 3000р
Аноним, 12 апреля 2020 00:30
НВР:
у меня четверо не совершено летних детей младший 2 года. как мне получить на детей которым по старше по 3000р
Аноним, 12 апреля 2020 00:32
Какой срок на выплату после подачи заявления?
Юлия, 12 апреля 2020 00:34
В течении какого времени проходят выплаты после подачи заявления?
Мария, 12 апреля 2020 01:45
Первый ребёнок должен был родиться с 1 апреля 2017 года
Чтобы получить выплату на двоих
Мой родился 28 марта,и нам нельзя на него поучить выплату. Только на второго могу оформить
Андрей, 12 апреля 2020 02:03
Ваще нормально. Кто родил первого в 20 году они получат. А у кого 3 детей и более но им более 3 лет вообще НИЧЕГО...
Сафия, 12 апреля 2020 02:19
у меня двое детей до 3-х лет ,один ребенок 2018 ,другой 2019,мне только на одного дадут эти деньги или обеим детям дадут
Аноним, 12 апреля 2020 23:44
Разъясняю, на эту выплату имеют право те кто имеет материнский капитал, или уже воспользовался им и в их семье есть ВТОРОЙ или ПОСЛЕДУЮЩИЕ дети в возрасте трёх лет. Если у вас один ребёнок рождённый в 2020 году то вы так же имеете право на эту выплату.
Аноним, 12 апреля 2020 04:25
Моей дочери исполнилось три в конце декабря и нам не положено...круть...четверо детей и не положено...
Аноним, 12 апреля 2020 06:47
Т.е. если мой ребенок родился в феврале,то эти 5 тыс ему не положено? И ничего,что в садик его ещё не берут?
Аноним, 12 апреля 2020 07:16
Здравствуйте. Эти деньги не будут снимать с маткапитала?
Аноним, 12 апреля 2020 11:26
Не справедливость. Мой ребенок родился в 2017 в конце года, тоех еще нет и на мат.каптиьала права нет, т.е. значит мой ребенок не имеет повва эти 5т.р. получить. В шоке.
Аноним, 12 апреля 2020 11:29
Несправедливость. Мой ребенок родился в 2017 в конце года, трех еще нет и на мат.капитала права нет, т.е. значит мой ребенок не имеет права эти 5т.р. получить. В шоке.
Аноним, 12 апреля 2020 13:27
НВР:
Как всегда обман!!!!! Дети, которым исполнилось 3, а 4-х нет есть не хотят !!!! А выплаты с 3 до 7 лет не просто так получить. Когда ВВП сказал, что всем детям я и подумала да ну быть не может! Тот кто родился до 31.03.2017 им хрен!
Аноним, 12 апреля 2020 16:43
Вы такие все странные...вы рожаете то для кого???для государство???
Мария, 12 апреля 2020 17:25
Видимо тем ролителям,у кого в семье один ребенок до 3-х лет, кому не положено ни мат.капиталл,ни выплаты по короновирусу нужно писать петицию и собирать подписи. Не знаю, про какие 15 тысяч тут писали,не видела ни одного такого пособия, да и деньги обещанные в январе не так просто получить.
Настя, 12 апреля 2020 17:42
Я вообще не могу понять сами рожаете а потом требуете с государство,ну не рожали бы и не было у вас проблем.государство и так населению помогает очень хорошо,иногда я даже не понимаю его.,но если дают возьму,но не так что почему так мало..вообщем люди уже обнаглели им дают около 15000 т .р на халяву а им ещё и мало.
Марина, 12 апреля 2020 23:27
Полностью поддерживаю, раньше вообще не предоставляли ни каких пособий и выплат и все жили, сейчас такое чувство что все ради денег рожают, если ваши дети старши 3 лет вы уже должны работать, чтобы обеспечить ваших детей, а не ждать помощи от государства. Спасибо за то что вообще предоставляют какие либо выплаты и поддержку, причём не в маленьких размерах. Лекарство бесплатное, смесь, выплаты
Аноним, 12 апреля 2020 17:45
НВР:
Нет. Бред полный. Чем ребёнок рождённый в 2919 отличается от рождённых в 2020...
Ксения, 12 апреля 2020 19:40
Рожаете по 8 детей, потом плачете, что кормить нечем
Хватит ныть! Работать! И те, у кого один ребенок, вообще бы сидели как мышки. С одним можно все успеть и быть мобильной при этом! Сопли развесили
Аноним, 12 апреля 2020 19:56
Если реенок инвалид,ему 9 месяцев,без мат капитаа,я мать одиночка.положены ли мне выплаты из-за короновируса
Андрей, 12 апреля 2020 22:33
Положено до 3 лет включительно! т.е. кому не исполнилось 4. Оформляется на сайте ПФ в разделе маткапитал. Там появилась кнопка. Только почему то сбой выдает(((
тим таллер, 12 апреля 2020 22:46
налицо дискриминация прав детей рожденных в неудачные временные циклы. Пример: ребенок родился в 2019 году, пролетел и с мат капиталом и с доплатой.

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