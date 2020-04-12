12.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пасха в Бердске: Освятят куличи к Пасхе на улице возле трех храмов в Бердске. Расписание

13:33 12.04.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
3

Это будет происходить накануне Пасхи с обеда и до ночной службы, и 19 апреля с 3.00 и весь день.

Пасха в Бердске: Освятят куличи к Пасхе на улице возле трех храмов в Бердске. Расписание
Куличи будут освящать в Бердске в на Пасху

Смогут освятить куличи и яйца на Пасху прихожане во всех храмах Бердска. Несмотря на самоизоляцию по коронавирусной инфекции.

— В преддверии праздника Пасхи хочется напомнить о том, что у нас сейчас сложная обстановка, и уже были рекомендации и инструкции от патриарха, каким образом совершать богослужения и таинства. Все приходы стараются исполнять те требования, которые необходимы. Чтобы маски были. И мало людей приходит на богослужения. В праздник Пасхи ожидается много людей. Даже в хорошие годы случалось так, что люди приходили на крестный ход, который проходил вокруг храма, и затем малая часть людей заходила в храм, богослужение шло примерно с полуночи до двух часов утра. За это время добрая половина уходила домой. Но главный момент — это то, что человек приходит на крестный ход. И многие после этого спешат домой и поздравляют друг друга с праздником Пасхи. Разделяют пасхальную трапезу, — рассказал 10 апреля иеромонах Владимир.

Отец Владимир отметил, что многие бердчане могут посмотреть передачу богослужения, которое совершает патриарх, по телевидению. Это было и в прежние годы. И еще онлайн-трансляции из храмов, чтобы люди могли побывать на богослужении будучи дома. Преображенский собор будет вести такое вещание.

Если прежде освещение куличей и пасок проходило с 15.00 до 18.00 в субботу накануне Пасхи, то теперь люди могут приходить весь день и вечер. Но священнослужители будут следить за тем, чтобы собиралось не более 15 человек. Также и на саму Пасху будет совершаться освящение куличей, отметил священник.

Автор видео Галина Панчева

На богослужение в храм немногие приходят сейчас, а вот на освещение куличей и пасок люди приходят, отметил отец Владимир.

На территории всех бердских храмов пройдет освящение куличей и пасок. На улице. Священнослужителям необходимо соблюсти все противоэпидемиологические требования.

В субботу, 18 апреля, люди могут приходить на освящение пасок с 15.00 до начала ночного богослужения. 19 апреля с 3.00 и весь день. Чтобы не накапливать людей.

В полночь будет совершен крестный ход вокруг храмов и туда зайдет часть людей, обязательно в масках.

Автор видео Галина Панчева

Патриарх благословил совершать на богослужении молитву в период поветрия. Это древняя молитва. Ее могут прочитать на Пасху бердчане.

Где пройдет освящение куличей

На территории трех храмов:

Преображенский собор, ул. Горького, 44.

Богоявленский храм, ул. Боровая, 111.

Сретенский храм, ул. Кутузова, 17.

Когда освятить куличи

18 апреля — с 15.00 до 24.00.

19 апреля — с 3.00 и весь день.

Как попасть на богослужение

Богослужение можно посмотреть по телевизору, а также трансляции онлайн в интернете. Можно прийти и в бердские храмы. Следует помнить, что в период коронавирусной инфекции количество прихожан в храме ограничено и все они должны быть в масках.

Мнение читателей
1
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете освящать куличи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПровалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске
15:58 12-04-2020
Провалился асфальт на проезжей части по ул. Первомайской в Бердске
Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть
15:45 12-04-2020
Видео массовых побоищ в очередях за продуктами в Турции попали в Сеть
Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиян
15:30 12-04-2020
Скончались от коронавируса 24 человека за сутки к 12 апреля в России. Всего умерли 130 заболевших COVID-19 россиян
БердскПропавшего 8-летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке 6
15:22 12-04-2020
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли в час ночи в магазине Бердска. Он сбежал на самокате на прогулке в Академгородке
Заразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случая
15:17 12-04-2020
Заразились 1 780 108 человек COVID-19 в мире на 12 апреля. Прирост за сутки 84 104 случая
БердскДым над Бердском: Сжигают сухую траву военные возле аэродрома "Бердск-Центральный"
15:02 12-04-2020
Дым над Бердском: Сжигают сухую траву военные возле аэродрома
Устал бороться с коронавирусом на Украине Зеленский
14:46 12-04-2020
Устал бороться с коронавирусом на Украине Зеленский
БердскСезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области 1
14:36 12-04-2020
Сезон охоты отменят из-за коронавируса весной-2020 в Новосибирской области
Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске 1
14:17 12-04-2020
Без респираторов и противочумных костюмов: Рассказал, как возил 20 вернувшихся из Таиланда заразившийся COVID-19 фельдшер в Новосибирске
БердскРодителей 8-летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция
13:46 12-04-2020
Родителей 8-летнего ночного беглеца с самокатом из Академгородка в Бердск проверит полиция