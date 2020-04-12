Пасха в Бердске: Освятят куличи к Пасхе на улице возле трех храмов в Бердске. Расписание

Это будет происходить накануне Пасхи с обеда и до ночной службы, и 19 апреля с 3.00 и весь день.

Куличи будут освящать в Бердске в на Пасху

Смогут освятить куличи и яйца на Пасху прихожане во всех храмах Бердска. Несмотря на самоизоляцию по коронавирусной инфекции.

— В преддверии праздника Пасхи хочется напомнить о том, что у нас сейчас сложная обстановка, и уже были рекомендации и инструкции от патриарха, каким образом совершать богослужения и таинства. Все приходы стараются исполнять те требования, которые необходимы. Чтобы маски были. И мало людей приходит на богослужения. В праздник Пасхи ожидается много людей. Даже в хорошие годы случалось так, что люди приходили на крестный ход, который проходил вокруг храма, и затем малая часть людей заходила в храм, богослужение шло примерно с полуночи до двух часов утра. За это время добрая половина уходила домой. Но главный момент — это то, что человек приходит на крестный ход. И многие после этого спешат домой и поздравляют друг друга с праздником Пасхи. Разделяют пасхальную трапезу, — рассказал 10 апреля иеромонах Владимир.

Отец Владимир отметил, что многие бердчане могут посмотреть передачу богослужения, которое совершает патриарх, по телевидению. Это было и в прежние годы. И еще онлайн-трансляции из храмов, чтобы люди могли побывать на богослужении будучи дома. Преображенский собор будет вести такое вещание.

Если прежде освещение куличей и пасок проходило с 15.00 до 18.00 в субботу накануне Пасхи, то теперь люди могут приходить весь день и вечер. Но священнослужители будут следить за тем, чтобы собиралось не более 15 человек. Также и на саму Пасху будет совершаться освящение куличей, отметил священник.

Автор видео Галина Панчева



На богослужение в храм немногие приходят сейчас, а вот на освещение куличей и пасок люди приходят, отметил отец Владимир.

На территории всех бердских храмов пройдет освящение куличей и пасок. На улице. Священнослужителям необходимо соблюсти все противоэпидемиологические требования.

В субботу, 18 апреля, люди могут приходить на освящение пасок с 15.00 до начала ночного богослужения. 19 апреля с 3.00 и весь день. Чтобы не накапливать людей.

В полночь будет совершен крестный ход вокруг храмов и туда зайдет часть людей, обязательно в масках.

Автор видео Галина Панчева



Патриарх благословил совершать на богослужении молитву в период поветрия. Это древняя молитва. Ее могут прочитать на Пасху бердчане.

Где пройдет освящение куличей

На территории трех храмов:

Преображенский собор, ул. Горького, 44.

Богоявленский храм, ул. Боровая, 111.

Сретенский храм, ул. Кутузова, 17.

Когда освятить куличи

18 апреля — с 15.00 до 24.00.

19 апреля — с 3.00 и весь день.

Как попасть на богослужение

Богослужение можно посмотреть по телевизору, а также трансляции онлайн в интернете. Можно прийти и в бердские храмы. Следует помнить, что в период коронавирусной инфекции количество прихожан в храме ограничено и все они должны быть в масках.