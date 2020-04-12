Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днём без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный, юго-восточный 2-7, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2°C, днём +6, +11°C, местами до +16°C.
Дождя не будет, ветер южный и +16 ждет жителей Бердска 12 апреля
09:57 12.04.2020
Температура воздуха ночью -3, +2°C, днём +6, +11°C, местами до +16°C.
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От редакции
Какие планы?
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