Заболел COVID-19 дальнобойщик из Москвы. Остальные 9 заболевших никуда не выезжали за пределы Новосибирской области. Всего болеют 38 человек

Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден

По данным оперативного штаба на 9 утра 12 апреля количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе – 38. Коронавирус лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов. Из них три женщины и семь мужчин.

Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден. Напомним, 10 пациентов с коронавирусом уже здоровы и выписаны.